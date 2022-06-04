威秀「天花板砸下來」！支持阿湯哥卻遭退票　影迷驚喊：很誇張

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄大遠百威秀影城4日上午放映《捍衛戰士：獨行俠》，電影播放到一半，天花板卻突然砸下來，所幸沒有造成人員受傷。不少影迷進場支持阿湯哥，卻遭退票改買一般場次，直呼很誇張，業者沒有維護設備，需要再加強。

▲高雄大遠百天花板掉落，民眾嚇傻以為是特效。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

業者表示，因IMAX影廳設備有問題，目前暫不開放，6日才會開放，目前場次都關閉，因為今天早上天花板掉下來，還在搶修中。

▲民眾原本要買IMAX影廳票，被迫改買其他場次。（圖／記者吳世龍翻攝）

原本打算買IMAX影廳票觀看《捍衛戰士：獨行俠》的民眾則說：「很可怕，發生這樣的事當然不好，雖然想看IMAX撲空，就改買一般影廳的票。」也有中午12點要進場觀賞IMAX支持阿湯哥的民眾說，業者宣布影廳故障，就把票退掉，沒有說明原因，但後來發現是天花板故障，覺得蠻誇張，很危險，萬一砸下來，應該賠不起吧。

另有消費者表示，這真的蠻可怕，這種親臨現場的感覺，視覺震撼效果超逼真，假如真的遇到的話，會感覺不舒服，代表設備沒有維持得很好，業者沒有用心維護劇場，需要再加強。

▲高雄大遠百天花板掉落，民眾嚇傻以為是特效。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

▲連假期間，高雄大遠百威秀影城聚集觀影人潮。（圖／記者吳世龍攝）

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