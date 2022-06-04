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快訊／電影看一半「天花板掉下來」　威秀：該廳所有場次取消

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄大遠百威秀影城4日上午放映《捍衛戰士：獨行俠》，電影播放到一半，卻突然發生天花板掉落，所幸沒有造成人員受傷。對此，威秀影城最近回應表示，因IMAX影廳內設施故障，6月4日整日場次取消放映。

▲高雄大遠百天花板掉落。（圖／周忠信提供）

▲高雄大遠百天花板掉落。（圖／周忠信提供）

威秀影城公告指出，如已預訂高雄大遠百威秀影城6月4日第三廳IMAX場次之購票者，官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票（線上退票不會收取手續費）；現場購票、網路訂票已取票取餐者、超過線上退票2小時規定者，可持未使用之電影票於7日內至高雄大遠百威秀影城現場櫃檯進行退款事宜。

▲業者公告IMAX影廳設備出問題。（圖／記者吳世龍攝）

▲業者公告IMAX影廳設備出問題。（圖／記者吳世龍攝）

立委林岱樺服務處主任周忠信今早帶著家人到高雄大遠百威秀影城看電影，當時影廳內正播放《捍衛戰士：獨行俠》，未料觀賞到一半，天花板卻突然掉落，他驚恐表示，「人生第一遭，看電影看到一半天塌下來了，還好塌在第一排沒人坐，一切平安就是福！」

他將這段經歷分享在臉書上，有網友表示：「主任，應該是電影的特效吧！」周忠信則表示：「真的掉下來了。」也有人說：「太有臨場感了吧！4D影城！」

▲▼威秀影城,高雄大遠百,IMAX。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄大遠百威秀影城IMAX影廳關閉。（圖／記者吳世龍攝）

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