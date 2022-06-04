39歲媽寶男酒駕向娘求救！　她抓狂「鐵砂掌」訓兒：挖金價咩起笑

▲媽寶男酒駕呼叫媽媽(紅衣)到場救援，沒想到媽媽抓狂當場狠甩狠吳男好幾個巴掌。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名39歲吳姓男子日前酒駕上路被警方攔下，他見求饒無效，竟然打電話向媽媽求救，沒想到媽媽到場超抓狂，狠甩吳男好幾個巴掌，崩潰喊：「我一遍一遍原諒你，為什麼，我金價咩起笑啊」。警方瞬間傻眼，趕緊請她冷靜，最後對吳男實施酒測，果然超標被移送法辦。

林園分局大寮分駐所員警日前巡邏時，發現一名39歲吳男姓男子開車沒繫安全帶，警方將他攔下後，發現車上有一瓶啤酒，大喇喇的就擺在車窗旁邊。警方要求吳男下車接受盤查，果不其然，聞到一身濃厚酒味，警方要求吳男接受酒測，並告知酒駕相關權利。

▲吳母氣炸，直呼她一再原諒，但是兒子卻不知悔改。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲媽寶男酒測值超標被送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過吳姓男子卻使出拖延戰術，藉口肚子痛要上廁所，見求饒無效，又說要打給媽媽求救。沒想到吳男的媽媽一到場，氣沖沖地走向吳男，使出「鐵砂掌」，毫不手軟地連甩幾個響亮巴掌，讓員警當場傻眼。

「我一遍一遍原諒你，你真的乎我氣死。」吳母氣炸狂甩吳男巴掌，吳男一聲都不敢吭，員警趕緊制止，要吳母冷靜。但吳母情緒非常激動，狂對吳男咆哮：「你這什麼態度，我快要抓狂，我一遍一遍原諒你，為什麼你要這樣不知悔改，我真的快要起笑了！你知道嗎？」

最後警方仍對吳男實施酒測，酒測值高達1.31mg/l，全案依公共危險罪偵辦。警方統計，吳男於2019至2022年間共被大寮分駐所員警查獲4次酒駕，但仍屢勸不聽，也難怪惹得媽媽很傷心。