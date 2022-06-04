高雄+9586！大減千例「仍在高原期」！　衛生局：連假通報不積極

▲高雄市長陳其邁說明疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市疫情進入高原期，今(4日)確診數達9586例，為全台第二多。今日確診數雖有下降，不過衛生局分析，因連假期間，民眾通報較不積極所導致。陳其邁則說，估計高雄盛行率達12%疫情才會緩和。

陳其邁表示，今天是端午假期第二天，民眾不管是在家或是從事戶外活動，他早上到各地觀察，發現人潮明顯減少很多，一方面民眾也對疫情提高警覺，提醒家中有65歲以上長輩的話，市府有發放快篩試劑，家人共處時也戴上口罩，加強長輩的保護力。

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天是連假，南來北往移動狀況較頻繁，相較於昨日1萬775例，今日約下降約1200例，但別以為疫情趨緩，目前仍是本土疫情高原期，連假期間，民眾在通報上或是就醫行為上較不積極，才會影響通報數字，仍須注重自身防疫規範。

分析確診個案年齡層分布，50-64歲年齡層確診比例上升中，65歲以上族群也略有上升，這兩個年齡層在目前疫苗接種率上，仍是市府的重點，因為慢性病比例上較高，一旦確診，演變成中重症風險較高。

今日校園疫情部分，高中職有141人確診，國小、幼兒園有301人，總計442人，比昨日下降不少，主要是連假期間或出遊，通報速度較慢。今日上午5-11歲兒童疫苗接種站，高雄展覽館共接種589人，包含隨打隨打142人，民眾可把握時間到高雄展覽館施打。

陳其邁補充，高雄目前處於高原期，5日平均線雖然是上升，但對照之前上升幅度，其實有緩和下來，預估10天以內高原期，就會讓高雄整體盛行率達到10%。今日高雄盛行率是7.45%，北部地區已逐漸緩和，估計高雄盛行率達11、12%疫情才會緩和。

