「對朱立倫已經沒有期待」　羅智強：明天宣布下一步！

▲前台北市議員羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨「突襲式」徵召前行政院長張善政參選桃園一事尚未落幕，先前表態爭取提名的前台北市議員羅智強今（4）日受訪時預告「明天會告訴大家自己的下一步」，他強調，「我對朱立倫主席已經沒有期待」，但對張善政的智慧跟胸襟格局還有期待。

國民黨年底桃園市長徵召前行政院長張善政發生爭議，羅智強今日與立委高金素梅出席「桃園市原住民族傳統農耕活動」時受訪表示，明天會告訴大家自己的下一步，也強調，「我對朱立倫主席已經沒有期待」。

羅智強提到，自己對張善政的智慧、胸襟格局還有期待，接下來他的對話對象不會是國民黨黨中央、朱立倫主席，而是張善政院長。

羅智強說，明天他會告訴大家，他對張善政院長參選桃園市長的建議是什麼，也會告訴大家他的下一步，「請給我一點時間，明天就知道」。

羅智強也提到，這段時間有很深體會，「大局為重」是最常聽到的四個字，但是「誰的大局?服務桃園市民還是程序正義大局?是今天走入群眾還是解決疫情困境大局?還是只是一個政黨本身政治興衰的大局?每個人心中的大局並不相同，但我絕對是大局為重的人，相信張善政也是，明天會告訴他建議」。