呂秀蓮拋「雙兩岸關係」　喊話中美：我們要和平堅決反對戰爭

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

前副總統呂秀蓮今（4日）上午受訪說，台灣與中國糾纏不清的關係，到底要何去何從？她提出「雙兩岸關係」，希望能夠徹底解除所有危機，台灣應該因應空前的挑戰，同時別忘了過去也很難過，前輩是「關關難過關關過」，危機就是轉機，當台灣面對戰爭威脅的時候，也許就是彼此開啟智慧、開創台灣新前途的機會。

民主太平洋聯盟、國家展望文教基金會、台灣國際職業婦女協會等民團舉行「新女性Her-Story50年台中特展」，展現50年前呂秀蓮如何推動新女性主義，以及台灣民主化和國際化的經歷。

呂秀蓮會前受訪說，很高興今天能在台灣最美麗的都市台中舉辦特展，這是她巡迴台灣六都的第五站，50年來台灣社會發生非常大的變化，有不同的人在不同角度作出努力，利用這個機會，把她提倡「新女性主義」以後台灣社會發生的影響做回顧，今天性別平等在台灣已經享有國際聲譽，排名前十名，此外，在台灣結束威權統治、邁向民主，現在面臨嚴厲的戰爭威脅的時候，她個人都在不同的時機做了一點努力。

呂秀蓮說，請大家一起回顧，在艱困的日子大家怎麼一起走過來的，她坐過牢、得過癌症、挨過子彈，更重要的為了台灣，她走遍天涯，見了美國前副總統柯林頓，也與古巴的國父卡斯楚有過難忘的對話，並在1990年到北京跟中國領導人提出，以後要怎麼樣正視台灣問題，1978年美國與台灣斷交以前毫無訊息，但她個人研究清楚知道，外交危機要發生了，當年她33歲，放棄別人羨慕的哈佛大學獎學金回台灣，跟大家談到台灣的過去與未來，她講的話、寫的書使很多人開始產生台灣意識。

呂秀蓮說，台灣與中國糾纏不清的關係，到底要何去何從？50年前、30年前、今天的台灣與世界已經不一樣了，她不斷的反省，「我永遠不會老化」，現在台灣面臨空前的危機和挑戰，所以更應該有更大的決心、更多的醒悟，尤其要有更高的智慧來迎接任何的挑戰，「正常的人都不會喜歡戰爭，所有反對戰爭的人，必要的時候可以拿下口罩，向世界、向中國、向美國莊嚴地喊：我們要自由、我們要和平、我們堅決反對戰爭」。

呂秀蓮提及，當然國防部要積極的備戰，但是民間要有更高的智慧、慈悲，努力想辦法避戰，她的展覽從很多的角度切入，如果用心來看，不僅能了解台灣如何艱苦地走過50年，年輕的朋友會得到很深的啟思。