呂秀蓮批藍綠桃市長人選空降　林濁水：當年硬徵召她也引地方反彈

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨日前提名前行政院長張善政「空降」參戰桃園市長，引爆藍營茶壼裡的風暴。對此，前副總統呂秀蓮表示，由黨主席任意提出人選、空降空飄候選人，對在地經營的候選人不公平，建議藍綠都應「先發表政見再民調後提名」以平爭議。不過民進黨前立委林濁水則點出，當年呂秀蓮自己也是被許信良硬徵召，也曾引起地方反彈，網友則留言直指至少呂秀蓮還是在地桃園人，但張善政則是「空降」來的花蓮人。

針對這次桃園市長選舉各黨所提出的候選人，呂秀蓮透過臉書批評，就民主政治言，國民兩黨捨棄黨內初選機制，而由黨主席任意提出「口袋」人選，是用人治取代法治，根本違反「公平」與「正當程序」的民主基本原則。

呂秀蓮強調，空降空飄候選人與選區選民互不相識，對長期在地經營的黨內準候選人也不公平，應該透過公平透明方法，讓選民及黨員了解候選人是否適任，不應黑箱作業。

呂秀蓮進一步呼籲，桃園擁有國際機場，族群多元，科技及工業產能冠於全國，又有蓄勢待發的青埔智慧商圈，是台灣的「國門之都，希望之城」。下屆市長必需熟識桃園的人文產經實況，尤其具備國際觀及前瞻性。呼籲國民黨及民進黨均應「舉辦政見發表會後作民調，再決定提名人選」，以維護民主，尊重選民，切勿糟蹋桃園。

對此，林濁水卻持不同觀點，他日前發文回顧，當年前民進黨主席許信良，硬徵召呂秀蓮選桃園縣長，也引起地方大反彈，呂秀蓮是不是好縣長是一回事，但卻是當時唯一能勝選的。他強調，國民黨參選人張善政條件不劣於當年呂秀蓮，但國民黨卻硬要把好牌打爛真是沒辦法。

但也有網友不同意表示，「呂秀蓮至少家族數千人，是道地的桃園人，張善政是中國在台灣的第二代僑民，戶籍在花蓮。他住過桃園嗎？」。

▼呂秀蓮、林濁水針對桃園市長人選提出看法。（圖／翻攝呂秀蓮、林濁水臉書）