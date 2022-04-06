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呂秀蓮舉辦和平大遊行：別人家子女會因他「一聲令下」命喪黃泉

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮將舉辦「和平愛台灣」大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

前副總統呂秀蓮有感於俄烏戰爭，5月14日將與宗教界舉行「和平愛台灣」大遊行，呼籲愛台灣、反戰爭人士一齊走出去，並且在臉書上喊話，「別人子女會因他一聲令下命喪黃泉」。

呂秀蓮在臉書發文表示，俄烏戰爭在世人眼前赤裸裸上演已經一個月，全世界間接參與這場血淋淋的戰役，見證戰爭的殘忍和愚蠢，因為無論俄國或烏克蘭雙輸，沒有贏家！在旁煽風點火或暗通款曲的是誰？世人其實心知肚明。

呂秀蓮指出，台灣早被國際認定為「地表上最危險的地方」，國人同胞還能自欺欺人說要「維持現狀」嗎？台獨先進還敢說美國會保護台灣，安啦？年輕朋友作好上戰場打仗的準備了嗎？

佔人口一半的女性同胞如何保衛家園與家庭？貴為三軍統帥的蔡總統忙於為三軍打氣，也不斷支付龐大的軍售武器，當然更知道敵我實力的強弱，「你死我活」的悲壯千萬別較量。

鄰國菲律賓總統杜特蒂近日也驚覺到黃岩島也可能成為戰場，臥榻之旁強鄰逼近，一場美菲軍演因此上場，台灣周遭已然呈現兵凶戰危。

呂秀蓮說，「無恃敵之不來，恃吾有以待之」，國防部整軍經武，大家有目共睹，美國號召民主聯盟聲援台灣也是事實。但記住，美國只有協助「台灣自我防衛」的義務，沒有直接派兵登台參戰的責任。更重要的是，美國固然「不承認」中華人民共和國對台灣有主權，但美國也迄未承認台灣（或中華民國台灣）是主權獨立的國家，恰似一對無意婚嫁的同居男女關係。它的安全係數會有多高？

呂秀蓮指出，有感於此，最近到許多知名宮廟參拜，並與住持及管委會委員晤談，大家都擔憂戰爭會發生，也不約而同表示，台灣是海島，大家逃無可逃，怎麼辦？

於是大家同意，5月14日下午歡迎所有愛台灣，反對戰爭的各界人士一齊參加「和平愛台灣」大遊行，一點鐘在中山堂對面中華路一段的「西本願寺」廣場集合，繞行總統府及凱達格蘭大道，然後步行進入自由廣場，展開一場由各宗教主持的和平祈安午會。

呂秀蓮呼籲，所有愛台灣反對戰爭的人一齊走出去，「喊出來！」喊給誰聽呢？喊給上帝、阿拉、佛祖… 眾神明，也要喊給三軍統帥蔡英文，還有中國、美國，以及其他國家的三軍統帥聽！

呂秀蓮強調，三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉。俄國梟雄普丁不知已經折損多少愛將與俄國官兵，更別說烏克蘭無辜人民若非傷亡，就是妻離子散，逃難異鄉。放眼過去，整個國家儼如廢墟、墳場

呂秀蓮說，「我們要和平，必先避免戰爭；要避免戰爭，就先要找出歷史正確和政治正確，所謂『公義』，就讓我們開始建立正確的新兩岸歷史觀吧，再用和平理性的論述擘繪兩岸的新未來。」

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