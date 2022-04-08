陳水扁曝1.33億國務機要費金流　呂秀蓮急切割這款項：分文未取

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統陳水扁昨為國務機要費案，不顧保外就醫紅線，召開國際記者會自清，並列出21項金流，其中一項是「資助『台灣禮敬』活動250萬元」。對此，前副總統呂秀蓮辦公室今（8日）指出，該款項是美國911事件後，由呂建議籌組民間訪團赴美表演及慰問而列，呂分文未取。此外，呂辦也轉達呂秀蓮呼籲總統蔡英文從速特赦陳水扁的主張。

陳水扁被國務機要費案纏訟逾15年，昨不顧保外就醫不得受訪規定，召開國際記者會自清，並公開總價約1.33億元的21項機密外交與資助犒賞餽贈支出，陳水扁強調，自己被起訴貪污1億453萬元，但他任內「因公支出大於因公收入」，沒有不法所得，自己是最不貪錢的政治工作者。

針對陳水扁公布的21項金流中，有一筆支付「台灣禮敬」活動的250萬元，呂辦8日發聲明表示，該款項是因911事件後，為表示對美國民眾的關懷慰問，由呂秀蓮建議，籌組民間訪問團赴美表演及慰問，並由時任國策顧問邱垂亮及蕭新煌率領「原住民藝術團、歐陽慧珍舞蹈團與合唱團」表演。

呂辦又指，該團在紐約中央公園及華府國會山莊演出精彩，對當時身陷911愁雲慘霧中的美國傳達「來自台灣的愛與和平」（Love & Peace from Taiwan），加強台美情誼，效果奇佳。

呂辦強調，「該團人數大約40人，呂副總統本人並未成行，此項支出呂副總統分文未取，亦經法院認證，特此聲明」。

另外，對於國務機要費支用是否有違法情節，呂辦表示，呂秀蓮向來主張那是「歷史共業」的問題，不應針對特定總統指摘，呼籲蔡英文善用總統職權，從速特赦陳前總統，勿再歹戲拖棚。