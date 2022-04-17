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呂秀蓮談俄烏戰爭超過50天　「台灣不能用看熱鬧的心情」

▲▼前副總統呂秀蓮出席2022論壇「從馬關條約談兩岸新關係」呂秀蓮受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲前副總統呂秀蓮出席2022論壇「從馬關條約談兩岸新關係」。（圖／記者黃國霖攝）

記者林銘翰／台北報導

前副總統呂秀蓮17日表示，俄烏戰爭還在進行，她沒有那麼偉大可以評斷，任何一個戰爭會發生，原因都非常複雜，最重要的是不能用看熱鬧的心情，「台灣必須想到當前跟中國有什麼樣的血海深仇，需要因為戰爭而全面毀滅嗎」，台灣還來得及思考，應該從這個角度思考。

今天是馬關條約簽訂滿127週年，呂秀蓮下午出席由台灣民主太平洋聯盟舉辦的「從馬關條約談兩岸新關係」論壇，與會者還包括中國時報總編輯王銘義、民進黨立委何志偉、輔仁大學特聘教授何思慎、國家展望文教基金會董事長彭百顯。

呂秀蓮會前受訪時表示，大家都知道戰爭非常可怕，全世界從俄烏戰爭聯想到台海危機，「因為兩年多來的疫情，可能在台灣的人，因為戴口罩聲音都不見了」，但是根據她私下所了解，人人都害怕戰爭，正常人都應該反對戰爭，反對戰爭要備戰，同時也要避戰。

呂秀蓮認為，國防部在備戰方面應該做好準備，「我們似乎可以要求大家更要避免戰爭」，至於如何避免戰爭，不僅需要靠智慧，也要了解歷史。

呂秀蓮提及，過去的錯誤不要重蹈，今天是馬關條約簽訂的日子，年輕朋友大概都忘掉了，但是台灣跟中國的關係，真正的起源就在馬關條約，為什麼當年的清廷跟日本，戰敗後把台灣當作戰利品，年輕的一代要記取這個歷史教訓。

呂秀蓮也說，俄烏戰爭兩邊都還在進行，她沒有那麼偉大可以評斷，但是任何一場戰爭會發生，原因都非常的複雜，最重要的是不能用「看熱鬧」的心情，「我們必須想到當前跟中國有什麼樣的血海深仇，需要因為戰爭而全面毀滅嗎」，台灣還來得及思考，應該從這個角度思考。

呂秀蓮強調，國防部的職責就是備戰，但是外交部、人民及政府各單位應該避戰，「我覺得我們的外交是要避戰，國防部要備戰，所以備戰跟避戰，有很多的歷史教訓」。

另外，呂秀蓮日前在臉書表示，「三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉」。俄國梟雄普丁不知已經折損多少愛將與俄國官兵，更別說烏克蘭無辜人民若非傷亡，就是妻離子散，逃難異鄉。放眼過去，整個國家儼如廢墟、墳場。

對此，呂秀蓮則表示，自己講的是所有三軍統帥，所有人都要注意到，她沒有針對總統蔡英文，「我只是要講給所有三軍統帥，我是講各國的三軍統帥」。

至於是否會讚賞烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的作為，呂秀蓮則說，「太早，我保留一切」，大家應該要深入了解，為什麼會發生俄烏戰爭，如果沒有正確了解就來判斷，一切都太早。

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