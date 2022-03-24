呂秀蓮要寫小說曝「政治人物的嘴臉」　開茶藝館展50年文物

▲前副總統呂秀蓮接受主持人李四端專訪。（圖／台灣優視提供）

實習記者張鈞量／台北報導

前副總統呂秀蓮日前接受主持人李四端專訪時透露未來計畫，打算要開一家「一扇窗茶藝館」，展出她蒐集50年的文物；同時要開始筆耕，撰寫政治小說，「想把政治人物的嘴臉，透過小說表達出來」。

呂秀蓮在《大雲時堂》節目中回顧從政歷程，指過去影響她最深遠的人之一，就是擔任律師的哥哥呂傳勝，也是因為哥哥曾當過爭議事件的辯護律師，才想追隨哥哥的腳步進入法律系就讀，立志成為「偉大的政治家」，美麗島事件時，哥哥甚至還當了呂秀蓮的辯護律師。

針對當年宣導女性主義的辛苦，呂秀蓮回顧，為提倡當年被誤為「異端邪說」的新女性主義，除了設置婦女保護專線外、還開設「拓荒者之家」咖啡廳，在戒嚴時代經常是黨外運動人士的聚會之處，但營業額連連虧損，且剛出版的書就被查禁，後來才發現最信任的店經理竟是調查局人員，好幾位親近的夥伴也是調查局派來的，心灰意冷之際，只好結束咖啡廳營業，但也因此奠定新女性主義理念基礎，更成為當時的女權運動的先驅。

呂秀蓮表示，當年她因為知道台美即將斷交，所以放棄在哈佛的學業回台參選、向民眾訴說更多理念，在一次公開演講之後，突然爆發了美麗島事件，導致她入獄，當年在國外求學時的教授孔傑榮到監獄看她，邊哭邊自責，覺得自己應該反對她回台，每每說起這段往事，總是讓呂秀蓮無法忘懷。

做為台灣首位女性副總統，呂秀蓮肯定當初前總統陳水扁已有兩性共治的觀念，找了她當8年的副總統，從政期間雖遭受許多閒言閒語，不過呂秀蓮表示，就算「萬山不許一溪奔」，最後還是「堂堂溪水出前村」，只要堅持到最後一定會成功。

對於兩岸關係，呂秀蓮則說，「有生之年不想看見戰爭發生」，盼以後能成立「中華邦聯」和「太平洋邦聯」，到時台灣就是一個中立國，可以做為緩衝區，也可以有調停的作用。

至於自己未來的人生計劃，呂秀蓮說，「打算撰寫政治小說」，想把政治人物的嘴臉，透過小說表達出來。她認為，所有政治懸案，都已有真相浮出，只是因為可能會動搖國本而不能公布。

此外，她也打算和茶藝館合作，店名預計叫「一扇窗茶藝館」，取自呂秀蓮著作《尋找另一扇窗》，店中展出呂秀蓮蒐集50年的文物，讓民眾可以邊喝茶邊看文物。