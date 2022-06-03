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烏俄開戰百日「決戰烏東」！俄國強攻頓巴斯　普丁終極野心曝光

▲▼烏東戰況。（圖／路透）

▲俄羅斯如今將戰場轉向烏東頓巴斯地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著俄羅斯侵略烏克蘭的行動邁入第100天，莫斯科的戰爭目標和戰略已和開戰前2個月截然不同。在遭遇多次重挫後，俄軍被迫從基輔（Kyiv）郊區撤退，並放棄佔領第二大城哈爾科夫（Kharkiv），而俄羅斯如今的目標也大幅縮減至控制整個烏東頓巴斯（Donbas）地區。

▲▼烏東戰況。（圖／路透）

▲改變戰略後的俄軍在頓巴斯多個城鎮取得進展。（圖／路透）

烏東戰況不妙！俄強攻頓巴斯「已逼近市中心」　烏克蘭慘敗傳將撤退

在攻打頓巴斯的過程中，俄軍改變了之前包圍整個地區的戰略，將重點放在圍攻主要城市上，這樣俄軍就能集中火力，緩慢但有成效地對抗烏克蘭的頑強抵抗。截至5月底，俄軍已佔領了頓內茨克州的3個重鎮，其中還包括前線城鎮斯維特洛達斯克（Svitlodarsk）。

除此以外，坐落於頓內茨克州北部的鐵路樞紐利曼（Lyman）已落入俄軍之手，鄰近該城的斯拉維揚斯克（Slavyansk）也告急，加劇了位於這2座城鎮附近的北頓內茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）的防守壓力。

盧甘斯克州長蓋代（Sergiy Gaiday）表示，儘管烏克蘭軍隊進行了頑強抵抗，但俄軍還是步步將戰線向前推進，如今北頓內茨克有80％區域已淪陷，而且俄軍正在逼近北頓內茨克市中心，「巷戰」也已展開。為避免出現馬力波（Mariupol）死守被俘的情況，烏克蘭據稱已準備撤出北頓內茨克，而利西昌斯克將成為烏方在盧甘斯克的最後據點。

烏克蘭總統澤倫斯基也承認，烏東現在的情勢極為嚴峻，關鍵城鎮巴克馬特（Bakhmut）和波帕斯納（Popasna）地區都遭到了嚴重砲襲。

▲▼烏東戰況。（圖／路透）

▲頓巴斯地區是烏俄雙方的兵家必爭之地。（圖／路透）

放棄基輔也要拿下它！　為何頓巴斯是普丁「不鬆手的關鍵地區」？

自2014年2月爆發頓巴斯戰爭後，烏東的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）就一直很不平靜，當地的親俄分子經常與烏克蘭政府軍發生交火衝突，多年來已導致逾萬人死亡。 2022年2月21日，俄羅斯總統普丁突然宣布承認「盧甘斯克人民共和國」和「頓內茨克人民共和國」獨立，並以「維持和平」為由向這2個共和國部署軍隊。2天後，俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」，點燃了長達百日的烏俄戰爭。

據CNBC分析，普丁如今堅持想要拿下頓巴斯的原因有三。首先，頓巴斯地區受到前蘇聯領土的影響，大部分人的民族認同都認為自己是俄羅斯人。在這樣的情況下，俄羅斯就擁有了非常正當的理由，藉「保護親俄分子」之由對烏克蘭發動攻擊，進而合理化俄羅斯發動的「特別軍事行動」。

此外，由於頓巴斯是一個高度工業化的地區，當地的煤炭開採業非常有名，因此如果俄羅斯成功吞併整個頓巴斯地區的話，那這些豐富的天然資源自然就落到了俄羅斯手中，而且俄羅斯還可以在當地建立一個「陸橋」，讓俄羅斯可以走陸路，直接從國內直達他們在2014 年從烏克蘭手中吞併的南部克里米亞（Crimea）地區。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲外界認為，若俄軍成功拿下頓巴斯的話，那普丁很有可能會持續擴展其軍事野心。（圖／路透）

拿下頓巴斯的下一步？ 　專家曝普丁「終極野心」：頓巴斯以外恐再起戰火

英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）的克雷尼-埃文斯（Sam Cranny-Evans）表示，人們很難了解普丁心裡在想些什麼，也不太可能猜到他的下一個軍事計劃，不過如果俄軍成功在盧甘斯克和頓內茨克取得勝利的話，那俄軍很有可能會變得勢不可擋，並加強實現其軍事野心的力度。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）曾明確表示，俄羅斯並未明定一個休戰期限，而是準備進行一場持久戰，因此BBC分析，如果俄軍在頓巴斯取得成功的話，他們很有可能會將戰線擴大至烏克蘭南部，因為普丁日前已簽署新令，允許俄羅斯佔領的南部地區公民迅速獲得俄羅斯護照。

一位俄羅斯將軍指出，俄羅斯的終極目標是征服敖德薩（Odessa）以西的烏克蘭黑海沿岸，但BBC認為，這個願望似乎不太可能在現階段實現。

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