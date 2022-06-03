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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數位發展部最快7月掛牌　本部與NCC同大樓、分2地辦公

▲▼行政院政務委員唐鳳。（圖／行政院提供）

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／行政院提供）

文／中央社

攸關台灣未來數位發展的數位發展部，預計最快7月掛牌；行政院政務委員、數位部籌備小組召集人唐鳳辦公室指出，數位部初期將分2處辦公，一處為NCC位於延平南路辦公大樓，另一處是鄰近台北車站的新光大樓，為中繼辦公室。

數位部除首任部長人選備受關注，辦公地點如何擇定也成焦點。政院人士對中央社記者表示，數位部掛牌時間預計在7、8月之間，相關人事底定後會對外說明，辦公地點則主要考量聯繫方便。

唐鳳辦公室對中央社記者表示，新部會成立初期，確實會有許多跨部會的事項需要討論，因此地點考量一是要相鄰各部會，考量二則是初期數位部要分2處辦公，為溝通聯繫緣故，兩者距離也不宜太遠。

唐鳳辦公室說，數位部本部預計設於國家通訊傳播委員會（NCC）位於延平南路的辦公大樓，並會租用新光大樓部分樓層作為中繼辦公室，兩者都在行政機關集中的台北市中正區。

唐鳳辦公室補充解釋，決定向新光人壽承租辦公空間作為數位部部分人員的中繼辦公室，是考量地點、坪數、租期，以及物件現況等綜合因素，且也經完整招標程序。

根據數位發展部籌備小組先前報告，為加速推動台灣數位發展，數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，整體規劃國家數位發展政策，統籌基礎建設、環境整備及資源運用業務，以達成國家數位轉型的目的。

另外，根據數位發展部組織法，數位發展部置部長1人；政務次長2人、常務次長1人。此外，數位發展部為因應全球數位科技快速發展等情況，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用數位科技與應用及管理等相關領域專業人員，其聘用員額不得超過100人。

▼行政院組織調整，設立數位發展部。（圖／行政院提供，下同）

▲▼行政院組織調整，並設立數位發展部。（圖／行政院提供）

▲▼行政院組織調整，並設立數位發展部。（圖／行政院提供）

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