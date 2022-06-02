台美簽21世紀貿易倡議　行政院：不要有第三方政治干預台美經貿關係

記者陳家祥／台北報導

行政院1日晚間宣布，正式與美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」，列出11項談判重點與方向，預計在6月底展開首次會議。行政院發言人羅秉成說，與美方的討論過程中，沒有在第三方干涉的議題上多所著墨。部分國家的民調也顯示，台灣經貿關係的提升，有助於台海跟亞太地區的安全，呼籲不要有第三方不當的政治干預影響台美或台灣跟國際的經貿關係。

羅秉成說，昨天記者會鄧振中政委也清楚說明，這是在TIFA架構底下經過長時間的密切、頻繁對話後的成果。重啟TIFA是很重要一步，排除前面相關萊豬國際標準議題、日本福島議題也好，院長在院會中也講說，能夠走到這一步，前面很多障礙要先排除掉。

羅秉成指出，在TIFA沒啟動前，跟美方在經貿議題的討論，是比較單方、片面，美方總是要求問題要先解決，那個架構底下就是在互相探詢或是諮商性質，沒有真正來到對等坐下來談判。

「要談判要有議題，要啟動談判前要談那些事情？要有所整理。」羅秉成說，昨天台美21世紀貿易倡議，正是一個啟動談判的重要關鍵，也就是說已經進入議題討論，而且第一次的會議也已經決定，「雖然很難講談判哪一天可以談成，這沒辦法預期，但已經知道要談的範圍、議題，而且要積極加速進行」。

羅秉成說，「台美21世紀貿易倡議」已經包含了印太經濟架構的所有重要因素，這些因素在談判裡，後面的效應，能夠促成與美國一個或多個的協議，包括BTA，也會促成在其他的經貿國際組織的加入，比如印太經濟架構、CPTPP，因為他是一個高標準的經貿談判，如果能夠持續推動的話，所謂能達到台美貿易協定的前題，不會是空中樓閣，就已經是踏上第一階了，「我們持續進行相關談判作為，能夠早日達成深度跟美國經貿關係的交流，這是無比重要」。

羅秉成表示，過程裡沒有涉及太多政治上的議題，包括第三方的問題，並沒有。不過確實，因為在國際局勢上，中美之間的貿易對抗問題、疫情對整個國際疫情經濟產生的衝擊也好，大家都看到在國際供應鏈上，台灣的關鍵性地位，尤其半導體作為全球的製造中心。

「在這樣情形下，開展台灣跟美國，甚至是跟國際之間的貿易，提高的一個層次，有助於我們加速跟其他國家或其他國際經貿組織的加入，息息相關。」羅秉成說，這議題是比較偏重在經貿面，中間討論過程，沒有在所謂第三方干涉的議題上多所著墨。

羅秉成指出，希望這是一個經貿議題，在議題上翻了新的一頁，要下個新的里程前進。希望在這情形下，不要有太多的政治干預跟干擾，我們也不樂見，希望能順利推動台美之間的貿易協定，早日完成簽訂。

「這樣的經貿關係建立跟深化，有助於亞太地區的和平跟穩定。」羅秉成指出，近日媒體也披露幾個國家的民調，都很支持台灣經貿關係的提升，有助於台海跟亞太地區的安全，呼籲不要有第三方不當的政治干預影響台美或台灣跟國際的經貿關係；但反過來講，這樣關係的推動跟深化，對整個國家的安全跟防護有重大幫助，二者之間是彼此相關且相連。