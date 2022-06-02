沒有人願意確診　蘇貞昌喊話「別貼標籤」：無需責怪甚至歧視

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，由於近期政策逐步鬆綁，導致確診者爆增，歧視、霸凌的傳聞也時有所聞。對此，行政院長蘇貞昌2日主持院會時表示，持續2年多來的疫情對整個社會解是一個共同學習成長的經驗，沒有人願意確診，更沒有人想因確診而被貼標籤，「大家共同遵守防疫規定，保護自己也保護家人、親友、同事，如果還是確診，實在無需責怪甚至歧視」。

蘇貞昌表示，近來確診人數增加，社會也屢屢傳出對確診的歧視，這種情況不只發生在職場、校園，甚至在居住的環境上，都有歧視的問題存在，時有所聞，甚至同一事件的相關確診者也會因為誰傳染給誰，而彼此追究責任。

「要籲請國人同胞，持續2年多來的疫情對整個社會解是一個共同學習成長的經驗。」蘇貞昌提到，大家應該還記得「我OK，你先領」的口罩禮讓運動，在疫情嚴峻時，還是可以看見國人處處包容、善待彼此的高貴情操。

蘇貞昌強調，沒有人願意確診，更沒有人想因確診而被貼標籤，大家共同遵守防疫規定，保護自己也保護家人、親友、同事，如果還是確診，實在無需責怪甚至歧視。

最後，蘇貞昌也提醒各部會，疫情來到最後關鍵戰役，請各部會持續滾動檢討防疫作為，穩健恢復正常生活目標，朝穩健恢復、正常生活的目標及早規劃，做好邁入一後復原階段的準備，大家一起努力，中央地方合作、全民配合防疫，我們一定可以度過疫情最後的難關。