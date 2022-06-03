柯文哲批中央設兒童接種站累死三軍　蘇貞昌：防疫當前大家一起合作

▲蘇貞昌3日上午到台中視察兒童疫苗大型接種站。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，為了減輕地方政府負擔，中央在六都設置了7處大型兒童疫苗篩接種站，以便盡快提高低齡人口的疫苗覆蓋率。對於此規劃遭台北市長柯文哲批白癡政策、好大喜功累死了三軍，行政院長蘇貞昌3日表示，大型兒童疫苗接種站不但給家長方便、孩童受到保護，而且也減輕了地方的負擔，「在防疫當前，就是大家一起合作，大家一起來對抗病毒」。

隨著防疫進入最後的關鍵階段，中央也出手在六都設置7處大型兒童疫苗篩接種站，減輕地方政府的負擔，同時也能盡快提高疫苗覆蓋率，為後續的解風作準備。蘇貞昌3日上午一連安排了3場視察兒童疫苗大型接種站的行程，一路從台中看到高雄，親自了解第一線的執行狀況。

針對柯文哲的批評，蘇貞昌表示，我們看到有很多家長，因為學校暫時沒有實體上課，急著要打疫苗，而且為了減輕地方第一線診所的負擔，所以上個禮拜天，我們到台中的時候，蔡其昌副院長和到場的立委也都一再呼籲，希望能設大型兒童疫苗施打站。

「我們就立刻在6都設了7個大型的施打站，讓民眾能夠帶小朋友來施打，受到很熱烈地歡迎。」蘇貞昌說，譬如台中榮總設的這個施打站，3天來就有近5千人，今天就有（超過）1千多人已經預約要施打，不但給家長方便，孩童受到保護，而且也減輕了地方的負擔。

蘇貞昌也呼籲，在防疫當前，就是大家一起合作，大家一起來對抗病毒，大家一起來守護孩童的健康。