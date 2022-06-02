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台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」 國是論壇 李貴敏 楊瓊瓔 溫玉霞 李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院1日晚間召開記者會宣布，台美雙方達成「台美21世紀雙邊貿易倡議（US Taiwan Initiate on 21th Trade）」，對此倡議內容，立委李貴敏表示，台灣以出口為導向，需要國際的市場，因此對台灣來說，最重要的是要有實質內容，「希望行政單位務實以對，不要再用大內宣，用名詞與口號來誤導民眾，最後變成一場政治操作。」

台美經貿發展及談判，向來由行政院政委、經貿談判代表辦公室主導，由行政院政務委員鄧振中擔任總談判代表，與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）視訊會談後，雙方於1日晚間宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」。

對於台美經貿關係的重大突破，依據行政院公佈內容，台美雙方將啟動11項議題的貿易談判，包括貿易便捷化、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意倡議的第一次會議會在本月底於華府舉行。依據倡議內容，台美雙方會啟動貿易談判，以便在未來能夠獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

經濟部長王美花表示，經濟安全與國家安全同等重要，因此台灣能與美國洽談貿易倡議，是台灣未來與世界各國合作的重要基礎，在行政院經貿談判辦公室將跨部會討論細項，經濟部將以對產業界最有利的情況，爭取深化台美經貿關係。

對於倡議內容，李貴敏則表示，官員大內宣地起勁，民眾卻不買單，甚至有網民抱怨「什麼都沒講啊」？其實一如網民疑惑，倡議只是題目，簽訂的協議才是內容，現在只有題目或議程，實在看不出重大進展在哪？更讓人擔心後續談判，「政府到底準備好沒有，會不會一昧配合，反而把台灣的優勢與籌碼都賠了出去？」

李貴敏指出，倡議與協議是完全兩回事。現在所謂倡議，都祇有皮毛而已，並不是結論。所以官員的話說得很好聽，彷彿台美經貿問題都解決了，「跟之前信誓旦旦稱可望納入印太架構一樣信心十足。但產業界在看的，是到底實際內容有哪些？」

李貴敏質疑，畢竟連行政單位也說，這些內容並沒有經過美國國會的授權，也承認一些重要的事項，包括關稅減免、市場的開放，並沒有納入討論，所以未來到底是好是壞，是否真的如官員宣傳說，有助於加入其他經濟組織，目前仍難下定論，政府也無須過度宣傳。

李貴敏表示，畢竟台美之間需要平臺的話，貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement，簡稱TIFA）就是一個平臺。過往衹要是美國需要的內容，都可以在TIFA納入談判。今天為何捨棄TIFA，進入這個所謂的貿易倡議？對臺灣未來發展有什麼好處？其實都需要進一步釐清，並待跨部會提出具體方案。

對於倡議內容，李貴敏指出，如果對臺灣有利，當然很好。但它的實質內容到底是什麼？有沒有對臺灣有利的內容？還是未來會為了妥協而在談判中放棄對台灣產業有利的條件，都是需要深入觀察的問題。台灣以出口為導向，我們需要國際的市場，因此對台灣來說，最重要的不是表面，不是題目、不是皮毛，而是要有實質內容。

李貴敏表示，希望行政單位務實以對，不要再用大內宣，用文字遊戲，用名詞與口號來誤導民眾，最後變成一場政治操作。大家應該務實的坐下來評估分析。國際談判很重要，給與取之間有一定的條件，千萬不要把能夠給的東西全部給出去，未來還要怎麼談？千萬不要把臺灣往不利的方向上推，讓臺灣無法重回國際競爭的舞臺。

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