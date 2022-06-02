藍營質疑「蔡英文1億快篩」被打臉　顏若芳：國民黨淪成造謠中心

▲藍營質疑「蔡英文1億劑快篩」遭打臉，民進黨市議員參選人顏若芳批國民黨淪為造謠中心。（圖／顏若芳臉書）



記者陶本和／台北報導

先前快篩試劑需求大增，總統蔡英文5月初時承諾會取得1億劑的快篩；而在野黨也公開質疑「1億劑快篩到貨是假消息嗎？」不過，衛福部公布，截至5月31日，進口已到貨1.68億劑。對此，民進黨議員參選人顏若芳2日表示，每次只要出現假消息，都一定有國民黨，一個百年大黨淪落成造謠中心，誤國誤民誤防疫。

臉書粉專「藍白拖的逆襲」近日指蔡英文下令孩童燒到41度才准收治，蔡英文政府則澄清，這是有心人藉機對疫情造謠，試圖造成社會對立，破壞大家的努力。

對此，國民黨立委林奕華則在該篇貼文下留言，「那一億劑快篩會到貨呢？也是假訊息嗎？請政府一定要查清楚真相！勿枉勿縱」。

對於外界質疑蔡英文在5月初承諾一個月內取得1億劑快篩的承諾是否兌現，衛福部則公布截至5月31日的資料顯示，進口的羅氏公司、亞培與其他公司，分別交貨9151萬、4082萬、3570萬劑，總計來到1.6803億劑快篩。

對此，顏若芳表示，我國採購或徵用家用快篩試劑的廠商計有18家，家用快篩試劑到貨數量，國產已生產850多萬劑，國外進口也已到貨1.68億劑，也就是說，不只達標，甚至還準備了更多。

顏若芳說，國民黨立委帶頭質疑造謠，難道林奕華不知道立委可以向部會索資嗎？高居立委竟然未經查證就胡亂放話，真是可憐啊。

顏若芳表示，每次只要出現假消息，都一定有國民黨一杯羹，一個百年大黨早已淪落成造謠中心，誤國誤民誤防疫。

此外，對於有人質疑蔡英文把心力花在澄清，都沒有在防疫一事，顏若芳說，這還不是因為一天到晚都有人在散播謊言、製造恐懼，誰想整天都在澄清假消息，「應該要去檢討說謊的人，怎麼會檢討被污衊的人？」

顏若芳表示，假消息猖獗，躲在暗處造謠的勢力持續為所欲為，靠政府的力量之外，更要靠你我一同積極澄清，讓假消息破防，不僅是為了防疫政策的順利，更是為了留給下一代更好的台灣。

▼台灣截至5月31日已交貨1.68億劑快篩。（圖／政府幕僚提供）

