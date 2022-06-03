世界衛生組織：全球超過3分之2人口有新冠抗體

▲依據研究，曾確診新冠、也接種過疫苗的族群，對預防重症的效果最佳，但並不確定這對新變種是否有效。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）表示，全世界超過三分之二的人口體內極可能有新冠抗體，包括確診染疫及接種疫苗。依據全球研究，在2021年2月至10月期間，所謂的血清陽性率從16%飆升至67%，考量到快速傳播Omicron毒株的現蹤，這比例很可能更高。

彭博報導，世界衛生組織這份研究綜述顯示出，全球對新冠疫情大流行的抵抗力增強程度的概況。雖然疫苗對Omicron毒株感染只能提供適度保護力，但世衛迄今仍敦促各國提高疫苗接種，特別是高危險族群，因為與先前的確診感染相比，免疫接種在對抗重症方面可提供更高的保護力。

世衛表示，依據大多數研究，曾確診新冠、也接種過疫苗的族群，對預防重症的效果最佳，但仍不清楚對新型變異株是否有相同效果。

世衛指出，數據顯示，與20多歲族群相比，9歲以下孩童與60歲以上高齡者的血清陽性率較低，且在中低收入國家中，大多數的血清陽性率代表曾經染疫，而非疫苗接種。抗體的存在通常會隨著時間推移減弱，免疫力多寡及持久力取決於許多因素，現階段仍需要有更進一步的研究，確定保護作用減弱的速度。