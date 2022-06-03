北韓傳已開始接種「中國援助疫苗」　疫情趨緩單日增8.2萬人發燒

▲北韓爆發新冠肺炎疫情，軍方人員正在平壤一間藥局分派藥品。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

北韓新冠肺炎疫情爆發，昨（2日）新增超過8萬人出現發燒症狀，《韓聯社》報導指出，北韓近期接受中國大陸援助的新冠疫苗，且已經開始進行接種，首批施打對象為參加工程建設計畫的數萬名軍人。

《韓聯社》援引《美國之音》報導，COVAX消息指出，北韓已經接受中國大陸的疫苗援助，開始替參加平壤住宅工程建設計畫的數萬名軍人接種。不過，目前不清楚施打的疫苗品牌、規模和引進時間等具體細節。

由於北韓檢驗量能不足，新冠肺炎僅給出「發燒人數」統計，根據官媒《朝中社》最新數據顯示，北韓昨（2日）新增8萬2160名發燒患者，死亡數未增加。截至目前全國出現發燒症狀的人數超過391萬，其中376萬人已經痊癒。

北韓發燒人數在5月15日達到逾39萬人後，就一直呈現下降趨勢，從27日至6月以來已經降至10萬上下。《朝中社》指出，國務院和省級人民委員會已採取措施，光是1日就在每個省份提供超過190多種藥品，並優先向隔離場所提供食物。

WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）1日則指出，在缺乏獨立數據的情況下，「我們認為（北韓）疫情正在惡化，而非好轉」，除北韓官媒報導的數字以外，WHO未能獲得任何資訊。

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