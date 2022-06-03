　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓傳已開始接種「中國援助疫苗」　疫情趨緩單日增8.2萬人發燒

▲▼北韓爆發新冠肺炎疫情，軍方人員正在平壤一間藥局分派藥品。（圖／路透）

▲北韓爆發新冠肺炎疫情，軍方人員正在平壤一間藥局分派藥品。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓新冠肺炎疫情爆發，昨（2日）新增超過8萬人出現發燒症狀，《韓聯社》報導指出，北韓近期接受中國大陸援助的新冠疫苗，且已經開始進行接種，首批施打對象為參加工程建設計畫的數萬名軍人。

《韓聯社》援引《美國之音》報導，COVAX消息指出，北韓已經接受中國大陸的疫苗援助，開始替參加平壤住宅工程建設計畫的數萬名軍人接種。不過，目前不清楚施打的疫苗品牌、規模和引進時間等具體細節。

由於北韓檢驗量能不足，新冠肺炎僅給出「發燒人數」統計，根據官媒《朝中社》最新數據顯示，北韓昨（2日）新增8萬2160名發燒患者，死亡數未增加。截至目前全國出現發燒症狀的人數超過391萬，其中376萬人已經痊癒。

北韓發燒人數在5月15日達到逾39萬人後，就一直呈現下降趨勢，從27日至6月以來已經降至10萬上下。《朝中社》指出，國務院和省級人民委員會已採取措施，光是1日就在每個省份提供超過190多種藥品，並優先向隔離場所提供食物。

WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）1日則指出，在缺乏獨立數據的情況下，「我們認為（北韓）疫情正在惡化，而非好轉」，除北韓官媒報導的數字以外，WHO未能獲得任何資訊。

►WHO：北韓疫情正在惡化　發燒人數低於10萬「無人死亡」可信度低
►北韓新冠爆發不到1個月傳已「火速解封」　金正恩：疫情得到控制

ET快訊
快訊／蘇貞昌視察被嗆！　里長大喊「很多孩子走了」被架走
檢疫擬放寬0+7！　「這群人」可望優先免關
快訊／塞爾提克21顆三分大暴走　總冠軍G1逆轉勝勇士
議員外遇櫃姐產子「月給20萬還送2房」　小三下場慘曝
最強開運招財抗瘟疫之法！　端午節「這時間」快裝午時水
葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣
「快給強尼戴普100萬隻羊駝」！　網怒灌爆迪士尼臉書
入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

世界衛生組織：全球超過3分之2人口有新冠抗體

俄烏戰事百日回顧　數萬平民喪命、城市化為廢墟

普丁4月偷偷接受「癌症晚期治療」！美情報高官：俄國內部極度混亂

戰爭百日「戰線延燒1000km」　澤倫斯基認：俄已控制烏克蘭20%領土

北韓傳已開始接種「中國援助疫苗」　疫情趨緩單日增8.2萬人發燒

「轟炸烏克蘭」全境慘烈對比曝！俄軍北東南三面進攻　城市變焦土

俄7寡頭詭異慘死「滅門式血案」連環爆　他遭注射蟾蜍毒液亡

應徵高薪爽缺！他乾等30分鐘　聽「面試官第1句話」氣瘋走人

烏俄開戰百日「決戰烏東」！俄國強攻頓巴斯　普丁終極野心曝光

南韓宣布8日起全面解禁　未接種疫苗旅客入境免隔離

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

世界衛生組織：全球超過3分之2人口有新冠抗體

俄烏戰事百日回顧　數萬平民喪命、城市化為廢墟

普丁4月偷偷接受「癌症晚期治療」！美情報高官：俄國內部極度混亂

戰爭百日「戰線延燒1000km」　澤倫斯基認：俄已控制烏克蘭20%領土

北韓傳已開始接種「中國援助疫苗」　疫情趨緩單日增8.2萬人發燒

「轟炸烏克蘭」全境慘烈對比曝！俄軍北東南三面進攻　城市變焦土

俄7寡頭詭異慘死「滅門式血案」連環爆　他遭注射蟾蜍毒液亡

應徵高薪爽缺！他乾等30分鐘　聽「面試官第1句話」氣瘋走人

烏俄開戰百日「決戰烏東」！俄國強攻頓巴斯　普丁終極野心曝光

南韓宣布8日起全面解禁　未接種疫苗旅客入境免隔離

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

最萌「香燈腳」頭戴帽帽、穿襪子！　拉拉7年陪白沙屯媽祖走全程

女星墜河死「經紀人身上沾到她血跡」！　母淚救被刪照片：女兒死在岸上

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　她差點吐血！5千人怒轟：根本詐欺

一圖看10種粽子熱量PK！營養師揭「這款」一顆破千卡

安全好看的遊戲地墊769元！繽紛動物、優雅大理石紋　能裁剪超方便

獲利受到外匯影響　微軟調降第四季財測

世界衛生組織：全球超過3分之2人口有新冠抗體

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

國際熱門新聞

250人班機失聯　竟是機師睡死

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

全球戰翻瑞典門待客之道太無禮　網：跟台灣相反

風太大「船長斷繩保命」　人妻撞橋慘死

南韓8日起鬆綁　沒打疫苗旅客入境免隔離

俄7寡頭詭異慘死　滅門血案連環爆

美國務院再度更新美台關係論述　放回不支持台獨

應徵高薪爽缺　聽面試官1句話怒走人

「轟炸烏克蘭」慘烈對比曝　城市變焦土

輝瑞5歲以下兒童COVID-19疫苗　已向美遞批准申請

金融時報：沙烏地準備增產石油　因應對俄制裁

鱷魚咬人反挨打　少年「揮拳狂揍」牠眼睛

俄羅斯侵烏將滿百日　美加碼7億美元軍援

更多熱門

相關新聞

應徵高薪爽缺　聽面試官1句話怒走人

應徵高薪爽缺　聽面試官1句話怒走人

日本長野縣一名30多歲男子求職時，找到一份薪資優渥的工作，滿心期待前往面試，卻在原地乾等30分鐘，好不容易見到面試官，對方第一句話就坦承，「很抱歉，但徵人啟事上寫的都是騙人的」，讓他當場憤怒離開。

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：要視疫情狀況

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：要視疫情狀況

蘇貞昌淡回柯文哲批中央累死三軍：減輕地方負擔

蘇貞昌淡回柯文哲批中央累死三軍：減輕地方負擔

南韓8日起鬆綁　沒打疫苗旅客入境免隔離

南韓8日起鬆綁　沒打疫苗旅客入境免隔離

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

250人班機失聯　竟是機師睡死

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面