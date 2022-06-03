台東縣府連續2日開設幼生BNT疫苗快打站　施打率七成八

▲台東縣府連續2日開設幼生BNT疫苗快打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣於6/1起一連2天晚間在寶桑國中活動中心，開設幼童BNT快打站，專為104/9/2至106/5/31出生並就讀台東幼兒園所的幼兒，完成第1劑疫苗接種，結果共計628位幼兒及學童前往施打，到打率為78%。

縣府加開的2場次兒童BNT疫苗快打站，共提供800劑的BNT兒童疫苗，採線上預約制，開放滿5歲並就讀台東幼兒園所的幼生預約接種，結果首日(6/1) 250位預約，安排康樂、寶桑國小提早施打疫苗，有112位列冊，共362人；昨(6/2)預約為90位、隨到隨打有45人，另外，康樂、馬蘭國小學童131人，共266人，2日合計628位幼學童完成接種。

為了解疫苗接種現況，縣長饒慶鈴2日傍晚再度前往施打站，除了慰勉現場醫護及工作人員辛勞外，也親切與在場等候或是完成接種的小朋友、家長問候，並贈送貼紙鼓勵，也提醒家長留意幼兒接種後健康情形，並於疫苗接種兩週內，減少激烈戶外活動。快打站現場，縣府也非常貼心特別擺放氣球、播放卡通影片及輕鬆的音樂、備有可愛KITTY貼紙，還有台東吉祥物阿歷和阿奈的陪伴，希望讓施打的孩子感到安心放鬆，減緩小朋友們的緊張。

縣府教育處指出，5至17歲的幼童、青少年將陸續接種新冠疫苗，縣府也會盡快完成所有校園接種場次，預計將於6月中前完成國小學童疫苗校園施打，民眾也可自行至醫療院所預約，接種場次、預約方式請參考台東縣衛生局官網，由於5至6歲未入國小的幼兒BNT疫苗接種劑量是成人一半，提醒家長接種前須先填寫同意書，也鼓勵家長踴躍將家中符合施打年齡的小朋友，帶往合約院所接種，以提升台東校園師生防護力。