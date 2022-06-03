　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《政府資訊公開法》限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

▲▼恩恩爸求81分鐘音檔「身心俱疲」 問新北市府：正常溝通這麼難嗎？。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

▲恩恩爸昨天親自到新北市府拿相關資料。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩父親2日一早親自到新北市府拿相關資料，但新北市消防局針對為何不能將音檔帶回家，解釋是因受限《政府資訊公開法》、《通訊保障法》，無法提供錄音檔。不過，台灣永社理事長、律師黃帝穎批評，新北市府曲解《政府資訊公開法》，主張涉及公務員隱私拒絕提供音檔，擺明曲解法令，於法於情都不該硬卡恩恩爸。

黃帝穎稱，中和兩歲男童恩恩的爸爸，為還原小孩最後階段的真相，已順利取得衛福部提供的1922錄音，但新北市政府卻拒絕提供錄音，新北的理由竟然是《政府資訊公開法》有關隱私的限制公開，這根本是曲解法令。

根據《政府資訊公開法》第18條規定，政府資訊屬於「公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者」，應限制公開或不予提供。

對此，黃帝穎指出，公務員以公務電話處理公務，這是公權力行使，沒有公務員私人隱私可言，以《政府資訊公開法》第18條稱涉及公務員隱私，拒絕提供錄音給恩恩爸，就是擺明曲解法令。

黃帝穎表示，可能有隱私權期待的，反而是打電話到新北市政府的人民，但今天申請錄音的就是打電話進來的人民（指恩恩爸），新北市政府就沒有理由說「這涉及你的隱私，所以不能給你」，否則是更嚴重的曲解法令。他強調，恩恩爸只是想還原小孩最後階段的真相，衛福部依法坦然提供錄音，於法於情，新北市政府真的沒道理硬卡恩恩爸。

ET快訊
快訊／蘇貞昌視察被嗆！　里長大喊「很多孩子走了」被架走
檢疫擬放寬0+7！　「這群人」可望優先免關
快訊／塞爾提克21顆三分大暴走　總冠軍G1逆轉勝勇士
議員外遇櫃姐產子「月給20萬還送2房」　小三下場慘曝
最強開運招財抗瘟疫之法！　端午節「這時間」快裝午時水
葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣
「快給強尼戴普100萬隻羊駝」！　網怒灌爆迪士尼臉書
入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國無理跳腳

痛苦指數破7「痛苦過端午」　國民黨團推：月薪不到3萬者發1萬元補貼

過端午、打疫苗！　蔡英文：關鍵時刻繼續拚一下

《政府資訊公開法》限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：國門開放要視疫情狀況

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」：雙方互相了解就好

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

朱立倫：非常歡迎美提高對台交流層級　無論是否國民黨執政

親美立場不變！　朱立倫訪美：不因中共立場有任何退縮

美國務院官網新增「不支持台獨」　王定宇：和緩中國無理跳腳

痛苦指數破7「痛苦過端午」　國民黨團推：月薪不到3萬者發1萬元補貼

過端午、打疫苗！　蔡英文：關鍵時刻繼續拚一下

《政府資訊公開法》限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：國門開放要視疫情狀況

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」：雙方互相了解就好

普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

「台美21世紀貿易倡議」藍委轟大內宣　朱立倫卻說：絕對歡迎

最萌「香燈腳」頭戴帽帽、穿襪子！　拉拉7年陪白沙屯媽祖走全程

女星墜河死「經紀人身上沾到她血跡」！　母淚救被刪照片：女兒死在岸上

快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

檢疫擬放寬0+7以篩代檢　這群人可望優先「免關」　

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　她差點吐血！5千人怒轟：根本詐欺

一圖看10種粽子熱量PK！營養師揭「這款」一顆破千卡

安全好看的遊戲地墊769元！繽紛動物、優雅大理石紋　能裁剪超方便

獲利受到外匯影響　微軟調降第四季財測

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

抓到了！IP在北市府的網軍是他

恩恩爸爸為何不能帶走錄音檔？　原來卡在「政府資訊公開法」

柯文哲攝影被冤枉　北市批鄉民恣意公審

蔡其昌助理涉造謠符合「惡、假、害」？　 台中市警局回應

新北提供81分鐘錄音檔、譯文　恩恩爸爸拒聽：你們都沒錯問題出在哪

蔡其昌特助圖卡未提「校園」　蘇貞昌幫「超譯」

網軍IP在北市府　柯下令一週內查出

朱立倫今訪美　他教3個實用單字：把過去的狠話帥氣地再講一遍！

疫情洪峰已過？　柯文哲指還太早：會死的還沒死

法規限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

柯文哲自曝確診後遺症「明顯比較累」

企業界籲「0+7」放寬商務入境　蘇貞昌：要視疫情狀況

蘇貞昌淡回柯文哲批中央累死三軍：減輕地方負擔

松機篩檢站現況曝　游淑慧轟：莊孝維！

更多熱門

相關新聞

全國學生確診數破19萬人　新北市：現階段仍授權給學校評估

全國學生確診數破19萬人　新北市：現階段仍授權給學校評估

國內疫情持續嚴峻，全國學生確診人數累計突破19萬人，更已有5663所校園因此停課，各縣市政府已陸續宣布高中以下將持續遠距教學。新北市稍早宣布，新北市有些學校確診個案數非常多，有些則完全沒有，因此目前一樣授權給學校，讓學校來判斷是否改為線上上課。

人生最長81分鐘時序曝　恩恩爸淚求通聯真相

人生最長81分鐘時序曝　恩恩爸淚求通聯真相

2歲童確診亡父求通聯紀錄　陳時中：已通知對方領錄音檔

2歲童確診亡父求通聯紀錄　陳時中：已通知對方領錄音檔

新北一線行政區人口紅利帶動房市

新北一線行政區人口紅利帶動房市

新北爸淚討2歲兒被消失的81分鐘！陳時中回應了

新北爸淚討2歲兒被消失的81分鐘！陳時中回應了

關鍵字：

恩恩爸新北市

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

250人班機失聯　竟是機師睡死

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面