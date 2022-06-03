《政府資訊公開法》限制恩恩爸帶走錄音檔？　律師批新北曲解法令

▲恩恩爸昨天親自到新北市府拿相關資料。（圖／翻攝恩恩爸臉書）

記者呂晏慈／台北報導

中和2歲男童恩恩案持續延燒，恩恩父親2日一早親自到新北市府拿相關資料，但新北市消防局針對為何不能將音檔帶回家，解釋是因受限《政府資訊公開法》、《通訊保障法》，無法提供錄音檔。不過，台灣永社理事長、律師黃帝穎批評，新北市府曲解《政府資訊公開法》，主張涉及公務員隱私拒絕提供音檔，擺明曲解法令，於法於情都不該硬卡恩恩爸。

黃帝穎稱，中和兩歲男童恩恩的爸爸，為還原小孩最後階段的真相，已順利取得衛福部提供的1922錄音，但新北市政府卻拒絕提供錄音，新北的理由竟然是《政府資訊公開法》有關隱私的限制公開，這根本是曲解法令。

根據《政府資訊公開法》第18條規定，政府資訊屬於「公開或提供有侵害個人隱私、職業上秘密或著作權人之公開發表權者」，應限制公開或不予提供。

對此，黃帝穎指出，公務員以公務電話處理公務，這是公權力行使，沒有公務員私人隱私可言，以《政府資訊公開法》第18條稱涉及公務員隱私，拒絕提供錄音給恩恩爸，就是擺明曲解法令。

黃帝穎表示，可能有隱私權期待的，反而是打電話到新北市政府的人民，但今天申請錄音的就是打電話進來的人民（指恩恩爸），新北市政府就沒有理由說「這涉及你的隱私，所以不能給你」，否則是更嚴重的曲解法令。他強調，恩恩爸只是想還原小孩最後階段的真相，衛福部依法坦然提供錄音，於法於情，新北市政府真的沒道理硬卡恩恩爸。