2歲童確診亡父求通聯紀錄　陳時中：已通知對方領1922錄音檔

記者楊晏琳／台北報導

新北市中和一名2歲男童恩恩成為國內首例兒童重症，不幸於今年4月19日病逝。恩恩父親聲淚俱下，希望可以調閱錄音檔，了解為何打了近7通電話，等了81分鐘才有救護車，而指揮中心指揮官陳時中允諾會協助調查釐清，今（31日）也表示，「昨天已跟1922申請錄音檔，中午有通知他可以領取。」

陳時中指出，1922自民國93年開始建置，提供民眾疫情通報諮詢服務，每次有政策服務改變1922就會塞爆，「但錄音檔都會保留一年，相關關係人提出證件申請就會提供。」

陳時中表示，這段時間因為要求提供的案件沒有很多，昨天晚上申請，今天中午就簽核好了，「但案件比較多有時候也會稍晚一點。」

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男童爸日前於臉書發文指出，他們多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後又收到必須回頭和衛生局確認的回覆，前前後後四通撥給119的電話，81分鐘才等到車，但最後兒子奮鬥了6天後仍病逝，救治過程令他忍不住質疑「中間到底發生了什麼事？」

恩恩爸說，他30日聽到陳時中部長說可以在1年內調閱錄音存檔，讓他們夫妻倆非常感謝，「希望衛生福利部疾病管制署在接到我申請文件後，能夠讓我調閱所要求的資料，讓我們能了解當時發生的事情。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）