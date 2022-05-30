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新北爸淚討2歲兒「被消失的81分鐘」！　陳時中：有錄音檔可調

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

記者許展溢／台北報導

新北市中和一名2歲男童成為國內首例兒童重症，不幸在4月19凌晨病逝，男童爸昨晚發文控訴，過程打了4通119，81分鐘後救護車才到，在91分鐘時到醫院，質疑延誤就醫釀憾事，要政府公開真相，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30日）表示，有錄音檔可以來調。

男童爸表示，他的兒子「恩恩」在4月中時確診後高燒不退，病情短時間迅速惡化，他們多次試圖求助中和衛生所電話卻不通，打通新北消防局後又收到必須回頭和衛生局確認的回覆，前前後後四通撥給119的電話，81分鐘才等到車，但最後兒子奮鬥了6天後，還是在4月19日凌晨3:46分病逝，成為這波疫情中台灣第一例重症離世的兒童。

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恩恩爸質疑，事發4月14日當天，全國確診人數874例，而新北市是360例確診，遠低於現在的程度，「為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院，中間到底發生了什麼事情？為什麼讓恩恩等上81分鐘才坐上救護車，91分鐘才到達醫院？我想請相關單位給我們真相，消失的81分鐘發生了什麼事情？1922扮演的角色是什麼？為什麼消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫？」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，地方調查還是地方衛生局相關單位來進行，自己今天有看到新聞，跟中央比較有關係的就是1922，1922基本上都有錄音存檔，保留1年，所以1年內的事件民眾都可以來調，當然要相關本人證明文件就可以申請，可跟客服中心告知申請，申請後就能提供錄音檔。

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

▲男童爸發文呼籲政府公開真相。（圖／翻攝自臉書）

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