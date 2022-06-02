台中逾10萬孩童接種覆蓋率5成4　盧秀燕：三大事實駁斥惡意扭曲

▲▼盧秀燕舉出三大事實駁斥外界惡意扭曲，包括已逾10萬名孩童接種疫苗，覆蓋率達5成4。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕今天下午結束市議會備詢後，又回到市政府召開疫情線上記者會，她特別舉出三大事實，澄清最近外界對兒童疫苗注射的不實謠言，包含台中市兒童疫苗覆蓋率排名六都前3名、已達54.06%；兒童疫苗注射人數已逾10萬名；公、私幼及未上幼兒園的5歲至6歲學童接種已逾2萬人，她期盼有心人士勿因政治目的扭曲攻擊，應給防疫工作者更多鼓勵。

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盧秀燕說明，從收到兒童疫苗以來，台中市各級學校、醫護人員、基層防疫人員，全力協助學童增加疫苗保護力，他們非常辛苦，但有心人基於政治目的扭曲攻擊，讓許多防疫工作者相當難過，她說，統計至今天中午12時，兒童莫德納加上BNT疫苗注射人數，已達10萬4878名，光是今天兒童接種者，預計就有1萬8754名，全市已超過10萬名學童接種完畢，下周會結束校園接種，其他2.4萬人是預約到醫療院所。

此外，公、私幼及未上幼兒園的5歲至6歲學童，預約去醫療院所施打者有2萬5594人，截至昨天為止，已經接種2萬4119人，佔94%，請外界和家長不必擔心，醫療院所預約施打的管道順利暢通。

「謠言無法撼動事實，事實就是台中市上下一條心、努力防疫！」盧秀燕說，去年疫情嚴峻以來，台中市戰戰兢兢、不敢懈怠，今年疫情再度延燒，不只是市府拚盡全力，提出各項防疫計畫，連開60多天記者會，連例假日也開，向外界說明疫情，台中市各個角落的民眾、公司行號，也很認真防疫，都是在幫忙台中市，也相信大家齊心努力，一定會順利度過難關。

衛生局副局長邱惠慈表示，端午連假快篩不中斷，中央公園快篩陽確診得來速，3天連假都只有上午半天，預約300名，現場100名；童綜合醫院從上午8點至下午5點，現場預約，民眾在時間截止前半小時抵達即可，另外，還有18間醫療院所和185家診所，也都有快篩服務，民眾記得要帶身分證、健保卡。