台中確診再破萬21死！　盧秀燕：下周加發快篩累計71萬人受惠

▲台中今天再度破萬例，有21人死亡，盧秀燕表示，下周一將進入第四階段送快篩，針對近37萬人加發2劑，四個階段累計超過71萬人受惠。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增10707例，有21人死亡，確診數未見緩解，市長盧秀燕2日宣布「溫暖助防疫」進入第四階段，將針對高風險、接觸群眾多等的7類第一線人員，加發2劑快篩，包含弱勢民眾服務類、基層防疫服務類、大眾運輸服務類等，預計有近37萬人受惠，發出近75萬劑快篩，累計四個階段超過71萬人受惠，發出140萬劑快篩，幫助其在工作與生活中多分保障，也讓民眾安心。

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▲衛生局副局長邱惠慈。

盧秀燕表示，有許多人都位居防疫第一線，比如要協助確診家庭倒垃圾、發現電子圍籬警示要去確認、載送確診者到醫院、環境清消等，即便不是防疫第一線，也有可能是高風險人員，社工員就需要到個案家中關懷，所以，「溫暖助防疫」要進入第四階段，加發快篩試劑。

盧秀燕指出，「弱勢民眾服務類人員」包含身障社區服務工作人員、親子館工作人員、社工、洗腎患者等；「教育類」包含各級學校教職員工、老師、課照中心、補習班、特教生等；「基層防疫服務類」包含警察、義警、消防、民防、義消、義交、清潔隊、里鄰長、守望相助隊、衛生局、衛生所等。

「民生服務類」包含批發市場、公有市場、委外市場、攤集區、民有市場、大樓管理員、保全、外送服務人員等；「大眾運輸服務類」包含計程車駕駛、公車駕駛（含調度員、維修員）、捷運公司等；「公共服務類」包含市府臨櫃、外勤、稽查、媒體、議會、調解委員、市府志工等，再加上「孕婦」等7類人。

「溫暖助防疫」第四階段將針對近37萬人、每人2劑，共發出近75萬快篩試劑，預計6月6日以後開始發放作業，後續將滾動式檢討，再思考第五階段的發放對象。

衛生局副局長邱惠慈說，中央公布的21人死亡病例，年齡介於61歲至101歲，死亡時間是在5月24日至30日，都有慢性病史或是癌症，其中有13人未打滿3劑，至於中重症者增加6人，目前都住進加護病房救治中。