新冠痊癒恐染甲狀腺炎　後遺症可持續1年！出現「這些症狀」要注意

▲意大利研究發現多數患者在痊癒後都出現了甲狀腺炎症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

意大利研究發現，新冠痊癒者者可能會在康復數月後出現併發症「甲狀腺炎」，並在未來一年持續對患者產生影響。不過領導相關研究的專家指出，患者的甲狀腺功能會迅速恢復，因此染疫不太可能對甲狀腺功能產生長期影響。

據《太陽報》報導，意大利米蘭大學研究團隊為100名曾染疫入院的患者進行體檢後，發現多數患者在痊癒後，都出現了甲狀腺炎的症狀，導致患者體內的甲狀腺激素低下。研究還發現，有半數患者在一年後複診時，仍有甲狀腺炎的跡象。

位於頸部甲狀軟骨下方的甲狀腺，是人體非常重要的腺體，它所產生的甲狀腺激素可以調節體內新陳代謝，包括心跳速度、體溫調控、及身體利用從食物獲取能量的狀態。當一個人的甲狀腺功能出現異常時，患者可能出現便祕、皮膚變乾、肌肉無力、月經週期改變、體重變重、心跳變慢、記憶力不佳、感到憂傷等症狀。

不過，領導相關研究的內分泌學助理教授穆勒（Ilaria Muller）指出，儘管患者在染疫後可能會有好幾個月出現甲狀腺功能異常的狀況，但患者的甲狀腺功能也會迅速恢復，研究也未發現甲狀腺自體免疫的情況，因此染疫不太可能對甲狀腺功能產生長期影響。