確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看　常見症狀還有這些

▲全球染疫人口中，有高達20％的人可能面臨長期新冠的影響。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

國內新冠肺炎疫情日趨嚴重，根據衛福部統計，從新冠肺炎疫情爆發至今，全台累積本土病例超過210萬例，兩劑疫苗的完整接種率為超過8成。許多確診民眾擔心，是否會出現新冠後遺症，而這跟長新冠又有何區別？還有確診過後是否就像吃了「無敵星星」不會再次染疫？《ETtoday新聞雲》整理了以下新冠後遺症相關問題。

長新冠跟新冠後遺症是否相同？

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，新冠後遺症是指，人們確診新冠肺炎後出現的「一系列新發、復發或持續性」的健康問題。世界衛生組織（WHO）將長新冠定義為「持續至少2個月至數年」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀。根據數據顯示，全球染疫的5億人口中，有高達20％的人可能面臨長期新冠的影響。

包含新冠長期症狀、長新冠（long COVID）、急性COVID-19後症狀、SARS CoV-2急性感染後遺症 (PASC) 、新冠長期影響和慢性新冠等名稱在內，都是指新冠後遺症（post COVID-19 condition）。

▲確診後曾住院或重症患者較容易出現後遺症。（圖／路透）



哪些人容易出現後遺症？

美國CDC研究發現，多達1/5的成人染疫後會出現後遺症，年齡介於18至64歲的康復者中，有1/5經歷至少一種長新冠症狀；65歲以上長者中，這項比例更高達1/4。

此外，確診後曾住院或重症患者、確診前患有其他疾病、未接種新冠疫苗者、確診時曾出現多系統炎症綜合症 （MIS-C）患者，以及受到醫療資源不均影響的弱勢族群，都較容易出現後遺症。

新冠後遺症的症狀有哪些？

英國公布最新統計指出，多達200萬民眾正受長新冠所苦，超過英國總人口的3%，其中140萬人日常生活受到影響，部分患者首次染疫已經是2年以前，最常見的症狀則包括疲勞、呼吸急促、咳嗽及肌肉疼痛等。

▲德國診所醫生治療新冠後遺症患者。（圖／達志影像／美聯社）



美國CDC研究顯示，幾乎所有受到長新冠後遺症所苦的成年人中，最普遍的就是呼吸道症狀和肌肉痠痛的問題，而且確診康復者肺部出現問題的機率是未感染者的2倍之多。CDC整理出常見的新冠後遺症包含以下：

一般症狀

干擾日常生活的疲倦或疲勞

體力或腦力勞動後症狀惡化（也稱為勞力後不適）

發燒

呼吸和心臟症狀

呼吸困難或呼吸短促

咳嗽

胸部疼痛

心跳快或砰砰直跳（也稱為心悸）

神經系統症狀

很難思考或集中注意力（有時稱為腦霧）

頭痛

睡眠問題

站起時頭暈

身體發麻

嗅覺或味覺變化

抑鬱或焦慮

消化系統症狀

腹瀉

腹痛

其他症狀

關節或肌肉疼痛

皮疹

月經週期變化

疫苗是否能預防後遺症？

美國CDC指出，與接種疫苗並出現突破性感染的人相比，未接種新冠疫苗又確診的人可能更容易出現後遺症。

根據《華盛頓郵報》報導，一項由美國退伍軍人事務部發表於《自然醫學》的最新研究顯示，接種新冠疫苗雖然能降低重病與死亡的風險，但是對於後遺症僅有輕微防護作用。

研究指出，在首次確診新冠病毒的6個月後，疫苗僅能使患者降低15%出現長期新冠的風險。接種疫苗對於那些突破性感染的病患而言，最大的好處是能減少血栓與肺部併發症，但是在神經系統問題、腸胃問題、腎衰竭以及其他新冠後遺症方面，接種疫苗與未接種疫苗的人沒有區別。

▲未接種新冠疫苗又確診的人可能更容易出現後遺症。（圖／記者林敬旻攝）



確診後是否會再次感染新冠病毒？

新冠肺炎的康復者確實有可能再次感染，台灣截至5月19日的數據顯示，有457名過去2年曾染疫的患者如今再次確診。據《紐約時報》報導，第一批曾經染上Omicron病毒的民眾，如今已有不少人重複感染了Omicron亞變種BA.2或BA2.12.1，以及在南非流傳的Omicron變異株BA.4及BA.5。

紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）研究發現，患者染疫279天後，預防不同毒株重複感染的保護力分別為，Alpha病毒90.2%、Beta病毒85.7%、Delta病毒92%、Omicron病毒56%。重複感染病例中，5例發展為重症，但無人情況危急或死亡。也就是說，Omicron的重複感染機率明顯高得許多，但曾經染疫仍能有效預防重複感染演變為重症。

科學家認為，與先前變異株相比，Omicron病毒的重複感染率更高，甚至數月內就會反覆染疫，變異株設法躲避人體防禦後，每年可能面臨2至3波疫情。

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