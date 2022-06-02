　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看　常見症狀還有這些

▲生病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球染疫人口中，有高達20％的人可能面臨長期新冠的影響。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

國內新冠肺炎疫情日趨嚴重，根據衛福部統計，從新冠肺炎疫情爆發至今，全台累積本土病例超過210萬例，兩劑疫苗的完整接種率為超過8成。許多確診民眾擔心，是否會出現新冠後遺症，而這跟長新冠又有何區別？還有確診過後是否就像吃了「無敵星星」不會再次染疫？《ETtoday新聞雲》整理了以下新冠後遺症相關問題。

長新冠跟新冠後遺症是否相同？

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）資料顯示，新冠後遺症是指，人們確診新冠肺炎後出現的「一系列新發、復發或持續性」的健康問題。世界衛生組織（WHO）將長新冠定義為「持續至少2個月至數年」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀。根據數據顯示，全球染疫的5億人口中，有高達20％的人可能面臨長期新冠的影響。

包含新冠長期症狀、長新冠（long COVID）、急性COVID-19後症狀、SARS CoV-2急性感染後遺症 (PASC) 、新冠長期影響和慢性新冠等名稱在內，都是指新冠後遺症（post COVID-19 condition）。

▲▼美國疫情／加州一家醫院加護病房內的新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲確診後曾住院或重症患者較容易出現後遺症。（圖／路透）

哪些人容易出現後遺症？

美國CDC研究發現，多達1/5的成人染疫後會出現後遺症，年齡介於18至64歲的康復者中，有1/5經歷至少一種長新冠症狀；65歲以上長者中，這項比例更高達1/4。

此外，確診後曾住院或重症患者、確診前患有其他疾病、未接種新冠疫苗者、確診時曾出現多系統炎症綜合症 （MIS-C）患者，以及受到醫療資源不均影響的弱勢族群，都較容易出現後遺症。

新冠後遺症的症狀有哪些？

英國公布最新統計指出，多達200萬民眾正受長新冠所苦，超過英國總人口的3%，其中140萬人日常生活受到影響，部分患者首次染疫已經是2年以前，最常見的症狀則包括疲勞、呼吸急促、咳嗽及肌肉疼痛等。

▲▼德國診所醫生治療新冠後遺症患者。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國診所醫生治療新冠後遺症患者。（圖／達志影像／美聯社）

美國CDC研究顯示，幾乎所有受到長新冠後遺症所苦的成年人中，最普遍的就是呼吸道症狀和肌肉痠痛的問題，而且確診康復者肺部出現問題的機率是未感染者的2倍之多。CDC整理出常見的新冠後遺症包含以下：

一般症狀
干擾日常生活的疲倦或疲勞
體力或腦力勞動後症狀惡化（也稱為勞力後不適）
發燒

呼吸和心臟症狀
呼吸困難或呼吸短促
咳嗽
胸部疼痛
心跳快或砰砰直跳（也稱為心悸）

神經系統症狀
很難思考或集中注意力（有時稱為腦霧）
頭痛
睡眠問題
站起時頭暈
身體發麻
嗅覺或味覺變化
抑鬱或焦慮

消化系統症狀
腹瀉
腹痛

其他症狀
關節或肌肉疼痛
皮疹
月經週期變化

疫苗是否能預防後遺症？

美國CDC指出，與接種疫苗並出現突破性感染的人相比，未接種新冠疫苗又確診的人可能更容易出現後遺症。

根據《華盛頓郵報》報導，一項由美國退伍軍人事務部發表於《自然醫學》的最新研究顯示，接種新冠疫苗雖然能降低重病與死亡的風險，但是對於後遺症僅有輕微防護作用。

研究指出，在首次確診新冠病毒的6個月後，疫苗僅能使患者降低15%出現長期新冠的風險。接種疫苗對於那些突破性感染的病患而言，最大的好處是能減少血栓與肺部併發症，但是在神經系統問題、腸胃問題、腎衰竭以及其他新冠後遺症方面，接種疫苗與未接種疫苗的人沒有區別。

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲未接種新冠疫苗又確診的人可能更容易出現後遺症。（圖／記者林敬旻攝）

確診後是否會再次感染新冠病毒？

新冠肺炎的康復者確實有可能再次感染，台灣截至5月19日的數據顯示，有457名過去2年曾染疫的患者如今再次確診。據《紐約時報》報導，第一批曾經染上Omicron病毒的民眾，如今已有不少人重複感染了Omicron亞變種BA.2或BA2.12.1，以及在南非流傳的Omicron變異株BA.4及BA.5。

紐約威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）研究發現，患者染疫279天後，預防不同毒株重複感染的保護力分別為，Alpha病毒90.2%、Beta病毒85.7%、Delta病毒92%、Omicron病毒56%。重複感染病例中，5例發展為重症，但無人情況危急或死亡。也就是說，Omicron的重複感染機率明顯高得許多，但曾經染疫仍能有效預防重複感染演變為重症。

科學家認為，與先前變異株相比，Omicron病毒的重複感染率更高，甚至數月內就會反覆染疫，變異株設法躲避人體防禦後，每年可能面臨2至3波疫情。

►5歲以下孩童疫苗3劑保護力80%　輝瑞向美FDA提出申請
►研究：BMI每增1成「染疫風險上升9%」　食物過敏確診機率降一半
►確診過2年還有後遺症！英國200萬人遭「長新冠」折磨　常見症狀曝

ET快訊
潘瑋柏辣妻爆參加「天王嫂訓練營」　隔2年首揭真相
快訊／高雄摩鐵偷拍還嗆正妹孕婦！　老闆的丈夫是前檢察官
確診後吃無敵星星？　新冠後遺症5大QA一次看
巧遇納豆、依依攜手散步！　利菁曝2人私下互動
LIVE／強尼戴普勝訴獲賠3億　安珀崩潰！一點看她面子裡子全
研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆96%
快訊／蘇貞昌：6月6日啟動第2輪快篩實名制！　份數增加到11
台南Josh離婚了！遭妻家暴嗆「死媽寶」　表姊揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「1年齡層」最容易有後遺症！超過3成患者1年後仍受長新冠所苦

新冠痊癒恐染甲狀腺炎　後遺症可持續1年！出現「這些症狀」要注意

風太大「船長斷繩保命」！她玩滑翔傘飛1.6km撞橋慘死　最新畫面曝

確診10天怎麼篩還是陽！　專家：「除了2種人外」沒必要隔離

售票員主動幫忙「換座位」　25歲女在行進火車上遭3男集體性侵

猴痘在英格蘭進入「社區傳播」　首證實人傳人！全球30國爆550例

WHO：北韓疫情正在惡化　發燒人數低於10萬「無人死亡」可信度低

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆到96%

確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看　常見症狀還有這些

預約美膚11分鐘突然失蹤　女被發現陳屍「日曬機2小時」離奇死亡

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

水上摩托車團1女落海5天　遺體找到了！彰化外海尋獲

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

「1年齡層」最容易有後遺症！超過3成患者1年後仍受長新冠所苦

新冠痊癒恐染甲狀腺炎　後遺症可持續1年！出現「這些症狀」要注意

風太大「船長斷繩保命」！她玩滑翔傘飛1.6km撞橋慘死　最新畫面曝

確診10天怎麼篩還是陽！　專家：「除了2種人外」沒必要隔離

售票員主動幫忙「換座位」　25歲女在行進火車上遭3男集體性侵

猴痘在英格蘭進入「社區傳播」　首證實人傳人！全球30國爆550例

WHO：北韓疫情正在惡化　發燒人數低於10萬「無人死亡」可信度低

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆到96%

確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看　常見症狀還有這些

預約美膚11分鐘突然失蹤　女被發現陳屍「日曬機2小時」離奇死亡

變速球154公里破大聯盟紀錄　馬林魚菜鳥首勝寫驚奇

福吉美驗不出Omicron？薛瑞元未掌握送件資料　羅秉成救援：要再了解

陸「003型航母」傳端午節下水！造船廠大動作「下水10多艘大船」

「鄰居鞋排到電梯口」照片怒炸！釣出終極苦主：拖鞋直接放電梯裡

柴犬走失自行「報警」　波麗士網路貼文半小時找到飼主

「1年齡層」最容易有後遺症！超過3成患者1年後仍受長新冠所苦

玉山盃／宋嘉翔攻擊型捕手　選秀熱門有望衝擊首輪

秒殺建商4度加碼台中13期　手握逾2500坪土地

王浩宇自爆「14友人吃鍋11確診」　打3劑高端沒事：安心但驚訝

85大樓變黑牢！男上網找工作竟遭軟禁斷聯　警攻堅救出9肉票

國際熱門新聞

馬斯克下最後通牒：回辦公室　或者滾出特斯拉

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

泰晤士公布亞洲大學排名：台大第21、北京清華第1

黑白條紋圖「藏1動物」：只有1％的人能看到

CNN：中國有能力退美奪台　代價卻極血腥

確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看

女研究員進元宇宙遭性侵！被人「從後面來」

「世界第1美少年」鮮肉床照曝！　6年變化驚人

拜登前媳婦回憶錄：得知夫外遇嫂嫂　震驚但沒心碎

WHO：猴痘等病爆發更頻繁　人類更常染動物疾病

男歌手飆唱1hr猝死　衝出後台身影曝

FBI局長：中國研究俄烏衝突　加強攻台阻美能力

加拿大升高對俄制裁　普丁傳聞情婦也列入名單

通膨焦慮未減　美股連二黑

更多熱門

相關新聞

公務員、勞工確診待遇不同　北市這樣說

公務員、勞工確診待遇不同　北市這樣說

今年新冠疫情已造成超過200萬人確診，但勞工與公務員命運大不同，勞工只能請病假領半薪，公務員卻給7天公假還不用扣薪，且補貼規定全國一致，例如北市府就給5910位確診公務員3000至10萬元補償金，包括染疫的台北市長柯文哲也能領。針對是否要替確診勞工爭取權益，台北市副市長蔡炳坤回應，北市會朝這方面做努力。

5歲以下打3劑效力80%　輝瑞向FDA提出申請

5歲以下打3劑效力80%　輝瑞向FDA提出申請

新北衛生局「資料寄出」　恩恩爸卻曝無奈

新北衛生局「資料寄出」　恩恩爸卻曝無奈

Facebook營運長桑伯格宣布離職

Facebook營運長桑伯格宣布離職

研究：BMI每增1成　染疫風險上升9%

研究：BMI每增1成　染疫風險上升9%

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒長新冠後遺症新冠後遺症WHOCDC北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

【心內話】翻玩人生拍A片

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

評審團「糾結12小時」裁決確定

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面