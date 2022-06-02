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桃園+7824！端午連假3天均開幼兒接種站　打BNT疫苗採雙軌制

▲桃園市長鄭文燦2日主持市府疫情記者會時表示，端午連假期間，桃園巨蛋、中壢陸專學校都設有大型接種站，幼兒只要有家長陪同，攜帶健保卡都可接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦2日主持市府疫情記者會時表示，端午連假期間，桃園巨蛋、中壢陸專學校都設有大型接種站，幼兒只要有家長陪同，攜帶健保卡都可接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心宣布，桃市今（2）日新增7824例本土確診個案，桃園市長鄭文燦下午主持市府疫情記者會時表示，即日起有5至11歲兒童BNT疫苗接種計畫，端午連假3天在桃園巨蛋體育館、平鎮婦幼館校都有大型接種站，呼籲家長攜帶幼兒與健保卡即可施打，沒預約也可隨打。

鄭文燦指出，今天在桃園巨蛋體育館與陸軍專科學校各開設1站，分別由台北榮總桃園分院與國軍桃園總醫院提供服務，2站各預計可接種2,500人。另外，5至11歲兒童BNT疫苗接種計畫，明天起端午連假3天，每天上午、下午巨蛋；平鎮婦幼館會安排兒童BNT快打站，只要攜帶健保卡，幼兒由家長陪同即可接種，預約可以分流，沒預約也可以隨到隨打。

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鄭文燦還說，全市有195所學校在未來3天，還有100所學校將在端午連假提供接種服務，如沒有到學校，也沒有到接種站，也可以到合約醫院、診所，希望在6月5日端午連假前結束完成大部分接種計畫，以提高幼兒自我保護力。

此外，鄭文燦說，目前桃市有1347專責病房，已使用534間，約占39.6%，還有餘裕，抗病毒藥物，目前有23家醫院、84診所、35藥局提供，可在第一時間投藥。至於社會局3＋4居隔補償，申請案件共計約11萬8,320件，已經核定者有5萬6,066件，大概占一半左右，撥款超過7億元。還沒補償者可到區公所申請，若上班無薪資，可獲補償1天1000元，可領3000元。

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