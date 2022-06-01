王必勝曝很多市長晚上致電指揮中心　「陳其邁更是天天打來」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／台北報導

中央地方近期因防疫政策問題偶有爭吵，讓民眾質疑指揮中心與地方溝通不佳，對此，衛福部醫福會執行長王必勝1日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪時透露，很多市長、衛生局長晚上會打來指揮中心，其中陳其邁更是天天打來，表達自己要做什麼、講很多意見，有時討論到半夜，這是很好的討論方式。

對於雙北與中央時常因防疫政策問題爭執，王必勝認為，這個是表達的方式不同，每一個縣市首長有他表達的方式，有些縣市長他就是打來，或者是溝通完，就不會去公開發言、有些縣市長他是會去公開發言，這個是他個人的風格或者是說他的態度，這個沒有什麼對錯的問題。

對於中央地方溝通問題，王必勝透露，其實指揮中心每一天晚上都開會到大概11點，每天晚上很多市長、衛生局長都會打來，對於主持人提問誰最常打來？王則回應，是高雄市長陳其邁，他會打來表達自己要做什麼、講很多意見，他也知道指揮中心每個人的工作，會分別跟不同的人討論，非常認真，有時討論到半夜，這是很好的討論方式。

對於主持人提問，雙北市長近日對指揮中心的批評，王必勝則回應，對於兩位市長就像那個桌球的金牌選手林昀儒，「我有什麼資格評價他們？」，王表示，兩位市長都有民意基礎，也都非常優秀，自己沒有資格去評價他們，「所有的意見都是來自於對政策的討論、不是對人，我們民主國家嘛！」