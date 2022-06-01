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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王必勝讚雙北市長非常優秀　「我沒有資格去評價他們」

▲▼王必勝回應。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王必勝。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前轟兒童疫苗施打站是「白癡政策」、新北市長侯友宜也對防疫政策頗有微詞，對此，衛福部醫福會執行長王必勝1日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪時表示，兩位市長都有民意基礎，也都非常優秀，自己沒有資格去評價他們，「所有的意見都是來自於對政策的討論、不是對人，我們民主國家嘛！」

對於雙北與中央時常因防疫政策問題爭執，王必勝認為，這個是表達的方式不同，每一個縣市首長有他表達的方式，有些縣市長他就是打來，或者是溝通完，就不會去公開發言、有些縣市長他是會去公開發言，這個是他個人的風格或者是說他的態度，這個沒有什麼對錯的問題。

對於中央地方溝通問題，王必勝透露，其實指揮中心每一天晚上都開會到大概11點，每天晚上很多市長、衛生局長都會打來，對於主持人提問誰最常打來？王則回應，是高雄市長陳其邁，他會打來表達自己要做什麼、講很多意見，他也知道指揮中心每個人的工作，會分別跟不同的人討論，非常認真，有時討論到半夜，這是很好的討論方式。

對於主持人提問，雙北市長近日對指揮中心的批評，王必勝則回應，對於兩位市長就像那個桌球的金牌選手林昀儒，「我有什麼資格評價他們？」，王表示，兩位市長都有民意基礎，也都非常優秀，自己沒有資格去評價他們，「所有的意見都是來自於對政策的討論、不是對人，我們民主國家嘛！」

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