議員討「恩恩」病逝責任報告　她見新北市府公文轟：侯友宜不要臉

▲新北市長侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

新北市中和一名2歲男童恩恩成為國內首例兒童重症，不幸於今年4月19日病逝。恩恩父親聲淚俱下，希望可以知道為何打了近7通電話，等了81分鐘才有救護車。對此，有議員向新北市府要求提供相關責任報告，結果卻收到「Covid-19居家照護管理指引」，讓資深媒體人周玉蔻質疑根本是想搪塞過去，並痛批侯友宜「連賴皮、騙人推卸責任都不認真？你羞不羞啊？」

民進黨新北市議員何博文5月31日在臉書表示，他4月27日在議會質詢時，已正式要求新北市政府提供「中和2歲童因疫情逝世之相關業務疏失責任報告」，不料他卻收到「Covid-19居家照護管理指引」，讓他怒轟「通篇廢話、文不對題、完全敷衍、非常離譜。這就是侯市長所謂的『竭盡所能』嗎？不需要給恩恩這條寶貝生命遺憾離世一個完整交代，或誠心的道歉嗎？」

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻1日晚間也在臉書分享新北市府發給何博文的公文，指何博文要求調查2歲男童恩恩遭新北市消防局、衞生局通報延誤，81分鐘後才送醫，5天後不幸拔管不治的相關疏失檢討，結果新北市府的回覆公文，完全引述中央疫情指揮中心的指引，第二段引述的竟然還是今年4月26日修訂的內容。

周玉蔻質問侯友宜，「你嘛幫幫忙，恩恩4月14日發病，被你新北市政府延誤送命，4月19日就拔管沒命了耶！你的公文拿4月26日中央的公文辯解？你侯友宜有沒有臉皮啊？你侯大市長活在什麼時空啊？連賴皮、騙人推卸責任都不認真？你羞不羞啊？」

▼周玉蔻揭新北市政府公文「怪事」。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

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