苗栗+1633！線上課延長！　校園注射BNT排程不受影響



▲苗縣今日新增1633例本土確診案。（圖／苗栗縣政府提供，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗縣今(2日)新增新冠肺炎本土確診1,633例。縣府表示，已有41.4%的5-11歲孩童接受第一劑疫苗施打，只是疫苗注射後仍需時間產生抗體，加上端午連假，往來返鄉恐增加疫情擴散風險，因此決定停課再延長一週，入校集中接種新冠疫苗作業仍照原規劃，仍依照排定期程。

衛生局表示，截至昨(1日)轄內兒童已施打默德納、BNT共計1萬4,143人，皆無不良反應發生。此外，全縣幼兒園已安排於明天端午節(3日)由4家醫院(弘大、慈祐、重光及苑裡李)於4大接種站進行接種，另於每場次開放200名5到6歲未入學之幼童BNT疫苗施打名額，目前於4家醫院網站持續受理報名中(如附圖)，請家長依據安排或預約時段攜童前往，以避免群聚及節省等待時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲苗栗縣確診分布。



端午節假期將至，苗栗縣府也呼籲鄉親應儘速完成疫苗接種，除了落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施外，假期間減少跨縣市移動、避免出入人多擁擠的場所，增加傳播風險，保護自己也保護家人健康，共同嚴守社區防線。

▲5歲兒童BNT注射專案內容。

►轉發天虹副總聲明涉瀆職 時力議員提告：偵查不公開是假議題

►天虹副總肇事警官陪做筆錄 議員按鈴告發...籲查關鍵「友人」



►醉男隨機攻擊奪命！他宿街頭慘被石塊砸爆頭慘死 路人直擊嚇壞



►苗栗街頭霸凌！高中生多欺少…揮拳拉頭髮 「開心比YA」網友氣炸