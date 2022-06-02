國中會考補考6／4登場　屏東考場設潮州高中

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

因應111年國中教育會考受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生，於6月4至5日參加國中教育會考補行考試，考場設於潮州高中，考生人數計有159人，考生就未完成之考試科目補行考試，已考科目可自由選擇是否參加。

考場將在6月3日下午3時至5時，開放考生至考場認識環境，但不得進入試場。這次會考補行考試比照正式考試採高規格防疫措施，包括全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場通風、加強消毒頻率、管制考場進出場動線、增設消毒點、試場人數降載、考場工作人員及服務隊老師皆須完整接種疫苗等，確保整體考生應試健康與安全。

會考期間，進入試場時須佩戴口罩，經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。另外，請避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4等），和具通訊、錄影、照相或計算功能之穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手錶手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議考生應於考前熟悉簡章相關規定，並遵守試場規則。

教育處特別呼籲，為便於考場管理，考生請於考試期間穿著學校服裝，另為配合防疫措施，請考生提早出門並記得攜帶『補行考試准考證』。考試期間考場周遭避免集會、遊行、施工及活動影響考場秩序，並請補習班勿於考場周邊及入口處發放傳單或宣傳品，避免人群擁擠，做好防疫。