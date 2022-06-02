全台染疫死亡2377人！柯文哲默哀1分鐘　議員憂「有黑數」

▲台北市議員鍾小平要求，台北市長柯文哲與局處首長向疫情亡者默哀。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情嚴峻，至今已有2377人死亡。台北市長柯文哲2日下午赴台北市議會，在國民黨台北市議員鍾小平、鍾沛君的要求下，全場先替確診死者默哀一分鐘；鍾小平也於默哀後提及，現在死亡數應超過2000多人，而柯文哲則說，他也認為有黑數。

柯文哲2日下午1時30分到台北市議會備詢，鍾小平表示，新冠肺炎從去年至今已死亡2000多人，不論是先前上海復星BNT疫苗、護航高端等爭議，中央答應的超前部署幾乎都沒做到，死亡2000多人屬於國殤，要求現場人士一起為死者默哀1分鐘。

在鍾小平提議默哀後，包括同質詢組的台北市議員鍾沛君，以及台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤等人在內，全場人員紛紛起立進行默哀1分鐘。

默哀結束後，鍾小平痛批，以前民進黨炒作亡國感叫「抗中保台」，現在英系推出「抗台保中」，而這個「中」則是衛福部長陳時中，並質疑現在確診死亡數不只2000多人，應該還有「黑數」，但卻被用慢性病、洗腎等原因掩蓋，恐怕超過陳時中報的死亡數字。

柯文哲回應，一般還是得以死亡診斷書為主，所以他也不太清楚，但前陣子超過PCR量能時，應該有些沒做PCR的確診者，所以也認為有黑數。

▼台北市議員鍾小平。（圖／記者林敬旻攝）