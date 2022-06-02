王浩宇自爆「14友人吃鍋11確診」　打3劑高端沒事：安心但驚訝

▲王浩宇臉書發文自曝身邊友人接連確診，自己打3劑高端「驚訝但很安心」。（圖／翻攝王浩宇臉書）



記者蔡怡萍／綜合報導

前桃園市議員王浩宇今（2）日凌晨在臉書發文，自爆他上個月中曾與13個朋友在包廂內吃火鍋聚餐，期間2個小時沒有使用公筷母匙，結束後，14人中接連有11個人確診，他發現沒確診的3位都有打過高端疫苗，表示「驚訝但很安心」。

時常在臉書與網友互動的王浩宇，今日凌晨先是PO文發問「調查：現在還沒確診的你，是打什麼疫苗？」，隨後又更新透露自己「打高端，我的真實狀況」，他先是描述4月8日曾與確診者唱歌4個小時，隔天有一位朋友確診，打過2劑BNT，而他與另一位友人則是打過3劑高端，最後完全沒事。

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他接著表示，在5月中旬，曾與14位朋友在隱密包廂內吃火鍋約2個小時，都沒有使用公筷母匙，聚餐後有11位友人陸續確診，他指出「沒確診的三位：高高高（高端疫苗）、AA（AZ疫苗）高、高高高，確診的11位完全沒有人打過高端。」並在文末表示「我自己很安心，也很驚訝。」

▲王浩宇常常在臉書發文評論時事、與網友互動。（圖／翻攝王浩宇臉書）



有網友也分享「聽過一對夫妻，丈夫三高，妻子BBA，老婆確診，跟丈夫共處六天才知道確診，丈夫沒事」、「我高高高也都是陰性」，但有更多網友質疑「這麼厲害怎不推廣給全世界？ 讓全世界0確診呀」、「誤導民眾，這個該罰吧」、「我更想知道高端的WHO試驗成果，我也是衷心祝福高端的」。