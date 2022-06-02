張善政桃園市沿海拜會請益行　盼與羅智強攜手為桃園打拚

▲國民黨提名桃園市長參選人張善政2日拜會大園，到仁壽宮捻香祭拜祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨提名桃園市長參選人張善政今（2日）先後前往觀音、大園區向鄉親請益，媒體詢問桃園沿海四區已跑三區了看法，張善政表示，大園航空城有拆遷問題、觀音有電廠造成環境汙染問題，未來會針對各區鄉情有很好的配套，解除鄉親的疑慮；另有媒體提及羅智強臉書內容，張則回應，很期待將來與他攜手為桃園打拼。

張善政今天先前往觀音區甘泉寺參香祈福，與在地攤商與鄉親寒暄致意，立委張育美與前立委廖正井則陪同趕往國民黨觀音區黨部拜會，包括黨部主委楊逢時、前鄉長黃茂實、桃園市張廖簡宗親桃園市總會理事長廖經順、桃園市廖姓宗親會總會理事長廖龍文等宗親都趕來支持，與張善政進行座談交換意見。

▲國民黨提名桃園市長參選人張善政2日拜會觀音，他表示接受國民黨徵召參選是他的榮幸與福氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，今天來與大家認識交朋友，未來四年八年鄉親有任何建議都會洗耳恭聽。我曾在桃園市工作12年，當初離開桃園是被前總統馬英九徵調至行政院擔任政務委員，雖然離開桃園10年，但仍心繫桃園，這次接受國民黨徵召參選，參選是他的榮幸與福氣。

▲國民黨提名桃園市長參選人張善政2日拜會大園仁壽宮還捐香油錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，張廖建簡宗親本來就是一家，懇請宗親會全力支持，未來如當選一定不會讓宗親會失望，一定會光宗耀祖。

媒體聯訪時提及近日請益之旅感想，張善政認為，桃園鄉親讓他感覺非常溫暖，未來會繼續一步一腳印繼續努力。至於觀音被視為綠營大票倉，張善政重申擔任行政院長任內台南發生大地震，當時台南市長是賴清德，沒有因台南是綠營陣地就疏忽救災事情，我做事不分藍綠，不管觀音是藍是綠，就是要為觀音做事。至於呂玉玲部分，張強調一直都在努力聯繫中。

▲國民黨提名桃園市長參選人張善政2日拜會觀音，與鄉親高呼團結勝利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體還詢問對於沿海四區已跑了三區看法，張善政表示，大園航空城有拆遷問題，觀音有電廠造成環境汙染等問題，他都很專注聆聽，未來會針對各區的鄉情有很好的配套，來紓解鄉親的疑慮。

媒體最後詢問羅智強臉書最新貼文，張善政強調，智強是我非常敬佩的朋友，他對桃園的奉獻最近大家都有感受到，我跟他一樣抱持為桃園奉獻的心，很期待將來與他攜手為桃園打拼。

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