6歲腦癌女童治療延遲19天　桃園市府定調「屬舊案已協助就醫」

▲桃園市1名父親1日晚間在臉書貼上千字求救文，希望大眾社會可幫助他6歲罹患腦癌女兒協助就醫。（圖／翻攝自臉書《咪咪與小搗蛋》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名父親1日晚間在臉書寫下求救文，希望社會大眾可以幫助他6歲、腦癌四期卻堅持治療與求生的女兒小希，桃園市長鄭文燦2日受訪時表示：「6歲女童有其他的疾病需要住院治療，我們第一時間就安排到榮總去住院，此個案屬舊案，後續的醫療方案仍然可以推動，不會延誤醫療行為。」

根據臉書《咪咪與小搗蛋》的貼文顯示，腦癌小天使小希去年10月確診罹患腦癌，家人不放棄希望持續就醫。但日前家人確診，5月13日小希採線上通報確診，但5月30日前往北榮就醫時發現PCR陽性，才發現當時通報確診未成功，需再等14天才能就醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小希的爸爸發文透露，女兒小希面對不治之症僅剩1年生命，但仍陪著他與妻子勇敢面對化療、打針、吃藥與核磁等醫療行為，這些這年紀的孩子不應該遇到的事情，她帶領我們父母勇敢走下去。

▲桃園市長鄭文燦表示，此個案屬於舊案，衛生局已協助就醫，不會有延誤醫療行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦2日上午前往桃園巨蛋視察5至11歲兒童BNT疫苗接種情形受訪時指出：「這名6歲女童是有其他疾病需要住院治療，我們在第一時間就安排到榮總去住院，感謝榮總醫療團隊，後續的治療也做得相當的完備。」

鄭文燦強調，衛生局已經協助判定為舊案，是5月13號的舊案，因此入院的PCR就算是有驗出陽性，這仍屬於確診後陰陰陽陽階段，並不會當作是確診個案，因此後續醫療方案仍然可以推動，感謝衛生局與榮總在第一時間就做了最快的安排，因此不會延誤醫療行為。

【更多新聞】

►他半個月內「2度確診」！申請居隔書被擋急跳腳 衛生局說話了

►毒品減肥藥誆「半年可減20公斤」 航警局緝獲70公斤逮10人

►桃園+9568 鄭文燦：疫情還在高峰、遠距教學延長至6／10