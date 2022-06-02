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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誓牽制藍綠　賴香伶：對國民黨不放心還要含淚嗎？

▲▼賴香伶：對國民黨不放心還要含淚嗎？。（圖／翻攝自Z.Media震傳媒YouTube頻道）

▲賴香伶今天中午接受網路節目專訪。（圖／翻攝自Z.Media震傳媒YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰年底登場，台灣民眾黨立委賴香伶將披「白袍」出戰，她2日受訪說，要讓桃園市民感受到，民眾黨這個新來的力量對藍綠有所威脅、牽制，「對國民黨不放心還要含淚（投票）嗎？」她不會因為「拉下國民黨反而成就民進黨」的說法而卻步，既然說要戰就要努力爭取。

賴香伶今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪表示，根據初選期間進行的民調，她的支持度落在百分之10幾左右，但是當時對比的民調是國民黨立委呂玉玲、民進黨立委鄭運鵬；現在國民黨提名行政院長張善政、民進黨傳出可能由新竹市長林智堅參選，她的民調還是1成上下，這是民眾黨基本能量的起始點，如果要讓更多人知道自己是誰，必須更努力。

主持人黃光芹關注，賴香伶是否可能成為「桃園版的黃珊珊」，在桃園市長選戰成為關鍵影響力？賴說，她一開始看到10％左右民調，懷疑「有這麼高嗎？」現在多數民眾認識自己都是因為問政、以前在台北市勞動局被打等事件，還沒有與民眾黨連結在一起，未來希望台北市長柯文哲來幫忙，傳達民眾黨要在桃園開出新政治的力量，藉此與年輕人連動，這是把支持度往上推的關鍵。

賴香伶直言，如果用現在的民調數字來看，自己鐵定是影響桃園市長選戰的關鍵，要讓市民感受到，這個新來的力量對藍綠有所威脅、牽制，讓大家發現「真的可以選不一樣的人」，「對國民黨不放心還要含淚（投票）嗎？」就是因為「不是選藍的就是選綠的」這件事情太久了，要讓這件事情改變就是要讓「中間不再是中間、不再含淚（投票）」，成為制約、改變藍綠的力量。

黃光芹追問，如果賴香伶的目標是拉下國民黨的張善政，可能反而會成就民進黨的林智堅、鄭運鵬喔？賴說，這不是設定的目標，也不能因此卻步，她的目標是「我們來取代他們」，大家應該把六都的城市治理當作一個重要的職位，而不是繼續說「這是他們（指藍或綠）的版圖」、「他們的版圖消長」，既然說要戰就要努力爭取。

至於民眾黨的目標是否是取代、超越國民黨，賴香伶直言，沒有2022年選舉的歷練，也不能說這是其目標，應該要下去爭戰，讓國人知道，搞不好後來成績也不如預期「就沒了」，這也是一種風險。

賴香伶還說，現在桃園市議會正在總質詢，最近會去拜會議長邱奕勝，另外她也常在國會向國民黨立委呂玉玲請益，不過，「他們（指國民黨）現在黨內要大團結，我們不好做讓他們不好做人的事情」，未來她也會拜會前副總統呂秀蓮、民進黨前主席許信良等人。

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