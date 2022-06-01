張善政拜會新屋長祥宮　若當選服務不分藍綠為鄉親打拚

▲國民黨桃園市長參選人張善政1日上午拜會新屋區長祥宮，潛心祈求神明庇佑疫情早日結束。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政1日前往新屋區長祥宮，向五穀神農大帝祈求疫情早日結束、庇佑桃園鄉親，並向新屋鄉親請益問候。張善政表示，如果桃園鄉親願意讓他服務4年8年的話，這是他的福氣；「我剛上任行政院長不到一個禮拜，台南發生大地震，我前往台南頻率不計其數，代表我的服務不分藍綠，未來如果當選，也一樣不分藍綠，我是一個不分藍綠為所有鄉親打拼的市長。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政1日上午拜會新屋區長祥宮雙手合十潛心為桃園鄉親祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天上午在立委張育美、前立委廖正井陪同下前往新屋區展開請益之旅，中途趕往祭祀神農大帝的長祥宮參拜，與宮廟主委廖忠雄、委員與新屋23里的里長請益。

▲國民黨桃園市長參選人張善政1日受訪時表示，如果能當選將不分藍綠服務鄉親。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政指出，「廖正井委員說徵召我來選桃園市長是桃園人的福氣，但對我來說有點委屈，其實不是這樣，應該反過來講，如果桃園鄉親願意讓我服務四年八年的話，這是我的福氣，選舉雖然辛苦但不委屈，如果能勝選一切都是值得，更不會覺得委屈。」

▲國民黨桃園市長參選人張善政1日上午拜會新屋區長祥宮與新屋區里長握手致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，新屋是桃園的米倉，但新屋不能只是米倉，今天來新屋向大家請益是個起點，接下來的時間，會一一拜會里長請託，看看新屋未來還能有什麼樣發展機會，會逐一記錄下來，做為日後選舉政見，當選後也會一一落實。

張善政強調，記得剛上任行政院長不到一個禮拜，台南發生大地震，他前往台南頻率不計其數，代表服務是不分藍綠，未來如果當選，服務一樣不分藍綠，整個桃園的朋友都可放心，他是一個不分藍綠為所有鄉親打拼的市長。

▲國民黨桃園市長參選人張善政1日上午拜會新屋區長祥宮後與鄉親一起加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，媒體詢問民調顯示林智堅民調比您高？張善政認為，民調天天在變，要替桃園鄉親服務的心是永遠不會變的，民調天天在變，就是一步一腳印，在這六個月內好好打拼，接觸基層接觸鄉親，這一定會扭轉。

媒體還詢問與呂玉玲委員聯繫狀況，張善政說，目前都在聯繫中，聯絡上了就會約時間拜會。

媒體最後詢問院長昨天曾說不要投民眾黨的言論，陪同的廖正井則呼籲，票如果分散對國民黨不利，懇求大家票不要分散，支持國民黨最好的候選人為桃園服務，這是桃園的福氣，桃園的光榮。

【更多新聞】

►桃機入境旅客今改採唾液篩檢 上午7航班上千旅客提早1小時入境

►驚悚！台鐵楊梅站旅客落軌遭自強號輾過 肢體分離慘死

►雨中擦撞火大了！28歲外送員遭52歲大叔撂倒 抓頭壓胯下超狼狽