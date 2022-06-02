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近萬人報名、教師資格考試週六登場　快篩陽、確診未解隔不得應考

▲▼ 教師資格考試。（圖／教育部提供）

▲教師資格考試本週六登場。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111年高中以下學校及幼兒園教師資格考試將在後天週六（4日）登場，共有9754人報考，教育部提醒考生，除了要全程配戴口罩，居家隔離與檢疫、自主防疫的應考人，考前要自主通報，以便安排隔離試場應試，快篩陽或確診未解隔者不得應考，上述應考人若未先通報而私自參加考試，經查證屬實，最重取消考試資格，請考生注意。

今年高中以下學校及幼兒園教師資格考試在後天登場，共有9754人報考，在全國29個考（分）區同時進行，教育部表示，分區考場中以台灣師範大學計903名應考人為最多，其次為彰化師範大學計610人、台中教育大學計597人，每個分區考場皆包含幼兒園、特教學校(班)、國小及中學等4個師資類科。

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而今年也有62名考生使用特殊試場應考，教育部表示，試務單位也依考生個別需求，提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間，並安排在方便考試的無障礙試場，各分區考場考試地點及試場配置圖表已公告在考試網站

由於目前疫情正在高峰，教育部提醒考生，要全程佩戴口罩，並保持社交距離，考試當日在複檢後仍有發燒情形（發燒為耳溫≧38°C；額溫≧37.5°C），將安排至隔離備用試場應試，而特殊試場應考人及陪考人員，要在考前完成申請並經同意後始得使用特殊試場，應試陪考人員須完整接種3劑疫苗且滿14天，也就是最晚在5月21日（含）前完成接種疫苗為原則，考試當天中午不得外出用餐，應考人須要在隔離試場用餐，其餐食由考(分)區代訂及送餐。

▲▼統測今天登場，今年共有7萬9266人報考，圖為隔離試場。（圖／教育部提供）

▲對於居隔與居檢等考生，教育部將安排到隔離試場應試。（圖／教育部提供）

教育部強調，居家隔離、居家檢疫、自主防疫的考生，要在考前自主通報，以安排隔離試場應試，而快篩陽性未經PCR檢測，或檢測結果未出來者，或確診未解除隔離者，不得應試；另確診尚未解隔離或快篩陽性未經PCR檢測或檢測結果未出來、居家隔離、居家檢疫或自主防疫的考生，若未先通報而私自參加考試，經查證屬實，將提報教師資格考試審議會審議，最重為取消考試資格。

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