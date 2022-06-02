國考生確診「兩年準備煙消雲散」　考選部：為公平不能補考

▲立委陳椒華今天上午舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情進入高原期，本周六即將舉行「高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」，多項國家考試也將緊接著登場。時代力量立委陳椒華2日舉行記者會表示，現行防疫措施無確診者補考機制，考生恐因此隱匿病情去考試，提高考場染疫風險，呼籲政府正視確診者應考權利；教育部代表回應，現在全台約有37位確診考生，建議舊制考生可以先實習再檢定考，或者先參加代理老師甄試，考選部代表則指，為了公平公正、防疫量能兩原因，難辦理國考補考。

陳椒華今天上午舉行「確診者應考權益不該被犧牲，配套補救措施在哪裡？」記者會表示，現行教育部、考選部規定確診者不得應考，又沒有確診者補考機制，考生恐因此隱匿病情、確診了不敢講還去考試，提高考場染疫風險，呼籲政府正視確診者應考權利，設立補考制度，或者有讓確診者考試的彈性緊急配套，讓準備很久的考生能夠有出路。

陳情人H小姐表示，為了拿到考試資格足足準備了2年半，一但無法如期應考，不僅要再等一年，而且原本考試後安排計畫也會受到影響，不過，她仍然在5月29日確診，「兩條線的出現就讓一切煙消雲散」，由於師培生新制規定「先檢定考再實習」，連帶影響原先規劃好的半年實習，呼籲教育部至少要給予實習順序上的彈性及選擇，並正視應試生可能以「不快篩、不PCR、不通報」等消極手段，避免權益受損，如此恐增加防疫破口，也無法確保考生健康。

針對陳情人提出訴求，教育部師資培育及藝術教育司副司長王淑娟回應，因為教師資格檢定和考試屬於檢定性質，換句話說，是一個門檻制的考試而非有名額限制的考試，無法用會考、學測「外加名額」的方式處理它，且補考涉及出題難易度，不是輕易在1、2個月就能準備完成。

此外，王淑娟補充，相較前兩年居家隔離、居家檢疫者、確診後解隔離中都不能應考，今年已經放寬容納更多的考生，透過隔離試場的方式處理，但是對於確診者考生，只有申請入學第二階段「醫牙」的考生可在面試階段，有相關配套及量能，據統計，這次考生人數約9000多人，其中有37位確診者，教育部希望採兩種方式：一是舊制考生可以先實習再考試，二是建議考生參加代理老師甄試，未來若正式取得教師資格，年資仍可併入計算。

考選部主任秘書江宗正說，辦理國家考試最重要的依據是公平公正，現在不能有補考機制的原因是，公務人員有名額限制，所有人依照成績高低排序後擇優錄取，如果為了少數確診應考生再辦理一次考試，是在另外一個環境、另一份題目參加考試，可能讓公平性遭受質疑；至於專技人員考試也是高度競爭性，如果篩選之後再安排另一次考試，導致錄取標準有不同水準，公平性也可能被應考人質疑。

江宗正並指，每年國家考試辦理將近20試，其中還有一試、二試、三試，一整年幾乎是不間斷地辦理，若是為了少數增加新機制，恐增加地方政府防疫負擔，日前考選部與地方政府舉行防疫會議，地方也反應防疫量能有限難以負擔，現行基於公平性、防疫量能兩原因，決定按照現行期程穩健推動考試。