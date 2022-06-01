快訊／單日+7760！學生確診總數首破21萬　全台6404所園校停課

▲國內疫情嚴峻，今天仍有超過6千所園校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（1日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增7760例確診，除2例為境外生，其餘7758例全都是本土學生，學生累計確診總數首度超過21萬例，其中光是國小學生就有超過7.4萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6404所園校停課，較昨天增加2所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為21萬174例，較昨天新增7760例，其中2例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到20萬9520例，而本土生新增7758例確診，包括大專校院新增1123例、高中1092例、國中1073例、小學生3006例、幼兒園1464例；境外生今天新增2例，累計確診總數來到654例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天校園新增7760例確診，累計超過21萬例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6404所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加2所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5797所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少32所，包含幼兒園2287所、國小2389、國中 677校、高級中等學校315校、大專校院129校；另有607所園校採「部分班級」暫停實體課程，則比昨天增加34所，包含幼兒園345所、國小 115校、國中73校、高級中等學校 56校、大專校院18校。

