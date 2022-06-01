高中五專入學日程因疫情調整　各高中直升報名順延到6／7

▲國中會考補考本週末登場，而受疫情影響，高中與五專入學各項招生作業期程也將順延。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

受到本土新冠肺炎疫情影響，國中教育會考將在本週末（6月4、5日）登場，教育部今（1日）表示，補考成績將在6月15日開放網路查詢，17日寄發紙本成績單，相關高中及五專入學作業日程也配合調整，包括各高中直升入學報名作業時程，由原訂6月2至10日，順延為6月7至15日，相關招生作業時程也將配合順延1週。

疫情打亂今年校園各項節奏，教育部今天指出，5月21、22日舉辦的國中教育會考，維持在下週四（10日）開放網路成績查詢及寄發成績單，而本週末登場的教育會考補考，則在6月15日開放網路成績查詢，並在17日寄發紙本成績單，而111學年度高中及五專入學作業日程也會配合調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受疫情影響，教育部宣布調整高中五專入學日程。（圖／記者許敏溶攝）

教育部表示，考量高中及五專各入學管道多數招生作業，必須配合會考（含補考）的成績公布時程，為了讓各項招生作業順利進行，經過全國高級中等學校及專科學校五年制適性入學委員會開會決議，修訂國中教育會考及全國高中與專科學校五年制適性入學重要日程表，包括各高中學校直升入學報名作業時程，由原訂6月2至10日，順延為6月7至15日。

不過，教育部表示，實用技能學程放榜、身心障礙學生適性輔導安置結果公告、運動績優生甄試學科及術科考試，因為和會考成績公告時程無關，所以維持原訂作業時程辦理，除了上述三項外，其他招生作業時程都配合順延1週。

教育部提醒考生，已將完整修正後「111學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，通函周知各直轄市、縣（市）政府及全國各高級中等學校，請各校透過多元管道加強宣導；另已公告在111年國中畢業生適性入學宣導網站，供各界查詢。