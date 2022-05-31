　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高苑科大董事會未如期存入5千萬　教部開罰董事長「不排除解散」

▲▼教育部外觀。（圖／資料照／記者賴映秀攝）

▲教育部今晚證實高苑科技大學董事會未如期設專戶並存入5000萬元。（圖／ETtoday資料照片）

文／中央社

教育部今晚證實，高苑科技大學董事會未如期設專戶並存入新台幣5000萬元，將對董事長進行行政罰鍰，若一直未能完成，將依私校法規定，向法院申請解散董事會。

教育部日前發布新聞稿指出，高苑科大於2月底改組董事會，教育部讓新董事會分期捐資，但3日14日到期時，董事會承諾的3000萬元沒有到位，高苑科大因而被列專案輔導學校；教育部發文給高苑科大董事會，要求5月28日前設專戶並存入5000萬元，否則依「私立學校法」規定，以造成校務無法正常運作為由，向法院聲請解除全體董事職務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部今天晚間透過文字證實，教育部於5月13日要求高苑科大董事會於15天內開立信託專戶並完成捐資5000萬元，但截至5月30日相關款項並未捐贈，教育部依私校法第77條規定，對董事長進行行政罰鍰，未來將裁罰10萬至50萬元。

教育部指出，之後會再給董事會一段改善期間，要求其捐資，若仍未能完成，教育部將依私校法第25條，經徵詢私校諮詢會意見後，向法院申請解散董事會。

有關學校已無法正常發放教職員薪水部分，教育部也呼籲董事會儘速完成捐資，以維護教職員權益，而私校退場條例規範，退場基金墊付的前提，必須是學校已停招，且董事會經由主管機關重組，高苑科大目前並不具備這兩項條件，無法由退場基金代為墊付教職員薪資。

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」范范尖叫　陳建州目睹起
熱到巨乳狂湧香汁　正妹網紅賣「原味汗罐」日賺14萬
六福村「穿制服短裙半價」惹議！網戰翻了
1通電話秒噴245萬！女燒開水外出　見家被燒毀抱兒痛哭
人夫車震小三嗨喊「不能一直射」　正宮崩潰
聯電工人「一樓跌4米深地下室」　頭部墜地死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高苑科大董事會未如期存入5千萬　教部開罰董事長「不排除解散」

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

邁向新里程！郵政物流中心第四季啟用　交長下令如期完工

12星座6月「戀愛運排行」出爐！第一名將遇命定之人

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

高苑科大董事會未如期存入5千萬　教部開罰董事長「不排除解散」

Toyz評5名人水餃「顏清標的狗都不吃」！網驚：下一集盲測消波塊

吠陀占星6月運勢巨蟹、水瓶財運最旺　雙魚新舊戀情陷入兩難

8歲童確診燒41度遭3醫院拒收　潘孟安怒下令：不准再發生

快訊／本土生確診總數首破20萬！單日+8836　全台6402所園校停課

隱形襪總是滑到鞋裡！他分享冷門穿法　網友實測驚：真的不會掉

教部將推大學法行政院版本　教長曝「下會期送立院」

南投+1381！百歲人瑞染疫亡　65歲以上長者打疫苗送快篩劑

邁向新里程！郵政物流中心第四季啟用　交長下令如期完工

12星座6月「戀愛運排行」出爐！第一名將遇命定之人

謝金晶散步突遭4野狗襲擊！　肉身護愛犬「直接掉層皮」曝傷勢

林子昱獲兩轟贊助首勝樂得請客　「伍鐸劇場」緊張想尿尿

波斯奇兵立大功　太陽艾倫奇襲狂轟30分好威

高苑科大董事會未如期存入5千萬　教部開罰董事長「不排除解散」

德州小學槍擊案讓穆雷怒了　前球王兒時曾遇槍手闖校園

牛棚日？王維中連3戰中繼成功　葉總：他的強項啊！

《驕女》林萱瑜比基尼解放！　側身「飽滿形狀」辣翻…身材驚呆網

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」　陳建州目睹介入衝突

長榮訂6／29除息交易　現金殖利率達12.8％

鴻海劉揚偉曝「郭董唾液快篩」有助泡泡式管理　廠區啟用可降低衝擊

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

今本土+80656！各縣市分佈曝

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

快訊／今增90死！本土+80656

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

4寶媽確診不通報：再隔離家就垮了

在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

一吵架「就愛翻舊帳」星座男Top4！天蠍只排第3名

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多熱門

相關新聞

本土生確診總數首破20萬！6402所園校停課

本土生確診總數首破20萬！6402所園校停課

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（31日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增8836例確診，除8例為境外生，其餘8828例全都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過20萬例，其中光是國小學生就有超過7萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共6402所園校停課，較昨天增加163所園校。

全台染疫生破19萬「今增9533例」！

全台染疫生破19萬「今增9533例」！

學生確診今增3635人「僅國小破千例」

學生確診今增3635人「僅國小破千例」

考生「查無接觸者證明」無法甄試　教育部回應了

考生「查無接觸者證明」無法甄試　教育部回應了

學生確診總數首破18萬！6178所園校停課

學生確診總數首破18萬！6178所園校停課

關鍵字：

教育部高苑科大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

快訊／汪小菲終於道歉大S　

大雷雨來了！氣象局發大雨特報

汪小菲「帶女回新婚房」照曝！　狗仔強調2亮點：這可能嗎

新生寶寶「取名莯」報戶口被打槍！釣出一票苦主

飛官徐大鈞正面照曝！1個月前爸祝他生日：飛翔快樂

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

沒跟上都更！三重14坪畸零地求售　恐連檳榔攤都難蓋

今本土+80656！各縣市分佈曝

15歲姪子染疫亡　知名編劇痛心「高中剛錄取」

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

陳時中戒菸失敗了！董氏基金會曝挑戰過程

獨／醬油罐長黴菌水瓶生苔　居酒屋歇業2周

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

更多

最夯影音

更多
模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要
暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面