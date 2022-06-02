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醫見「台北街頭這幕」怕了！悲觀喊：1條件不足，台灣永遠沒準備好

▲▼新冠肺炎三級警戒降級前 台北車站周邊周一上班人流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲眼見台北街頭車潮、人潮都回來了，醫師面對後疫情時代相對悲觀。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣在歷經一波Omicron席捲後，每天本土病例數在6～9萬間徘徊，指揮官陳時中坦言，目前正處於高原期，希望民眾能積極防疫、正常生活。北市聯醫和平院區醫師John Tai Kuo驚見「台北上班車潮和逛街人潮都回來了」，他站在醫療端面對未來相對悲觀，並坦言，若公衛資源不足「台灣永遠沒有準備好」。

醫師John Tai Kuo今（2）日在個人臉書寫到，「台北上班車潮和逛街人潮都回來了！下禮拜，小孩也都會回到學校實體上課。兩個禮拜後，防疫應該會類歐洲化或逐步解封。社會免疫之路。不只是生理上，還有心理，和群體意識。」

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醫師接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，面對與病毒共存「我覺得台灣永遠沒有準備好！」不過，時代會推著大家前進。面對有望開放邊境，他則無奈地說，「沒辦法，資本社會不前進很難。」站在醫療端的他，對於未來較為悲觀，坦言公家醫院的資源不足是不爭的事實。

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療量能,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣,兔寶寶裝。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師無奈喊，歲月靜好是有人承擔，而承擔的就是醫療人員。（示意圖／記者李毓康攝）

「然而在疫情延伸的背後，是長期的公衛投資不夠！」John Tai Kuo指出，台灣將進入後疫情時代，面對人力規劃許多醫院主管還找不到需求的感覺要多少，因此規劃上相對困難，於是公家單位的各級長官成為傳聲筒，沒人敢下決策。他認為政府應大幅增加公衛預算。

John Tai Kuo認為，醫院的存在就是希望國民能正常生活，尤其是公家醫院，「但歲月靜好，是有人承擔，承擔的就是醫療人員。」他舉例如同兄弟姊妹照顧父母一樣，自己之所以能在前線擔任治療患者的醫師工作，是因為有家人把長者照顧好，讓他往前衝工作，社會或個人家庭都一樣。

John Tai Kuo感慨地說，「這條路沒有鎂光燈，而且疫情發生後，又被各種『辛苦了』或是防疫英雄化給抹平聲量。」他直言，「台灣後面的路都不輕鬆」，若公衛資源不足，面對後疫情時期的態度一定是悲觀的，但也只能樂觀看待大家會開始重視。

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