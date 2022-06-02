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媳找看護顧確診公公！卻狂殺價「一天2500可以？」　他氣炸了

▲宜蘭1人被部桃匡列居家隔離，個案一採陰性住院中沒接觸史。（示意圖／記者游芳男翻攝）

▲部分家庭需要找看護來幫忙照顧確診家人。（示意圖／記者游芳男翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情持續延燒，確診者越來越多，不少家庭都受到影響，需要找看護來幫忙。一名網友就說，最近有媳婦因為擔心確診公公會傳染給小孩，想找他幫忙照顧，但開價遠遠低於行情，甚至還想繼續往下砍價，讓他相當傻眼，「付不出來就自己照顧有這麼難嗎？」

「給你們臉還不要臉！」原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，有媳婦希望能找到看護幫忙照顧確診公公，1天開價5000元，不過因為這價錢遠低於外面的行情，幾乎已經砍半，找不到其他人幫忙，他只好自己下去接案。未料，照顧到第5天對方又來討價還價，認為1天5000元還是太貴了，實在負擔不起，希望能再降到1天2500元。

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原PO也透露，那名媳婦是因為擔心會影響到小孩子，所以自己人不能下去照顧，但現在照顧確診病患的行情已經是1萬元起跳，他以半價收費，沒想到還要被繼續殺價，「你們是哪裡有問題？付不出來就自己照顧有這麼難嗎？」

▲▼找看護顧確診家人！卻狂殺價「一天2500可以嗎？」。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲家屬一直殺價讓原PO傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

不少人看到後，紛紛留言表示「請他自己照顧，現賺五千」、「人就這樣得了便宜還賣乖…又在那裡貪生怕死！自私自利到極點」、「直接放假囉～她自己照顧更省」、「辛苦錢還砍價！叫他自己顧吧」、「最怕這種價位的難收到錢，最好每天收，收不到錢就走人，才不至於損失太多」、「叫她自己找看護，有事嗎？還殺價咧，沒錢就自己顧」。

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