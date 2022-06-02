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松機篩檢站現況曝　游淑慧轟王必勝「莊孝維」：想攬功卻脫褲子放屁

▲松山機場篩檢站。（資料照／記者林敬旻攝）

▲松山機場篩檢站。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲上月批評中央在松山機場開設大型篩檢站是瞎指揮，被民進黨北市議員簡舒培嗆聲鬼吼什麼，負責該業務的衛福部醫服會執行長王必勝也說明必要性，但近日到松機篩檢站採檢的民眾卻遠不如預期。對此，國民黨北市議員游淑慧批評，有點莊孝維！王必勝想要攬功的一招，最後只成為脫褲子放屁的多此一舉。

游淑慧2日在臉書引述媒體報導，指松機篩檢站每日提供2000人的篩檢量，但5月28、29日每日僅約300人到場PCR，近日夜間的預約採檢人數更呈現個位數。游淑慧說，「之前我就說，松機篩檢站的設立叫脫褲子放屁，多此一舉。」

游淑慧再指，松機篩檢站的醫護人力是來自三總支援；台北人就知道，從三總到松山機場車程不用10分鐘，而三總或內湖自己的腹地就相當寬敞，所以在三總或內湖就能設篩檢站。

「把已經累垮的醫護人員，每天像游牧民族一樣，大動干戈的移駐4.7公里以外的松山機場，目的和效益？有點莊孝維！」游淑慧表示，松山機場比內湖三總唯一多的交通優勢是捷運，但快篩陽的人又不能搭捷運。

游淑慧批評，想來想去，王必勝想要攬功的一招，最後只成為脫褲子放屁的多此一舉，更慘的是，「必勝攬功，醫護累死」。「必勝脫褲子放屁 累死醫護到處搬」。

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