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王必勝揭兒童疫苗站設立初衷　「接到很多家長反應、不干擾地方作業」

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者杜冠霖／台北報導

台北市長柯文哲日前轟兒童疫苗施打站是「白癡政策」，對此，衛福部醫福會執行長王必勝1日接受Yahoo TV網路節目《齊有此理》專訪還原兒童疫苗施打站設立過程，王表示，有些家長想提前打，診所疫苗又有限度，因此希望市府安排之外，讓家長有第二個選擇，「只要5歲到11歲的小朋友能夠打到疫苗，地方打的、中央打的，誰打的有差嗎？」

對於外界質疑公布疫苗施打率是要打臉柯文哲說法，對此，王必勝表示，「記者會問現在各縣市的施打率怎麼樣，這個我們有責任，收到的訊息要公佈嘛！並不是因為說誰打得比較多，而去決定要不要設六都，你看不管誰多誰少，我們六都都有設。」

王必勝說明，每一個縣市都有他的期程，比如幾月幾號到幾月幾號、在學校哪裡打，這個指揮中心都知道，地方政府會去做分配，有一些早一點、有一些晚一點，那這個時間到了自然數字就會上來，所以這個數字只是一個暫時性的。

王必勝透露，決定要不要設兒童施打站，其實是來自於很多家長的意見，每個市政府都有一個很完整的規劃，包含：希望他去學校打、這個幾月幾號教育局去排、那學校就會通知幾月幾號來，「這個都很好所以我們在設的時候，也是強調說家長有兩個選擇，可以去原先設定的區域、也可以到大型施打站。」

對於設立兒童施打站原因，王必勝表示，有些家長想提前打、時間搭配不上、或臨時不行，診所疫苗又有限度，甚至淋雨排隊等等，這些聲音都有，因此希望市府安排之外，中央再出一份力，讓家長有第二個選擇、還有一個地方可以打，「只要5歲到11歲的小朋友能夠打到疫苗，地方打的、中央打的，誰打的有差嗎？只要他有打到就好。」

對於雙北首長抱怨，設立大型接種站未知會地方政府，王必勝解釋，場地都是中央所屬、用的是公立醫院資源、疫苗也是額外撥補的，資源都是中央提供，重點不是要跟地方分別，而是「不要干擾地方作業。」

王必勝表示，設立接種站的初衷，就是說多讓人民有一點選擇，即使說某一個縣市都已經安排好，大家也都照他們去做，讓服務站服務的人很少也沒有問題，「只要有服務到幾個需要的人就好了嘛，如果很多也OK啊！」

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