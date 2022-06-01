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松機篩檢空蕩蕩！他PCR至少14醫護「快比病人多」　預約一片個位數

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央21日在松山機場開設大型車來速篩檢站，每日可提供量能多達2000人次。不過，就有網友在5月30日晚上10點貼出隔天網路掛號的狀況，發現上午診只有2位數的掛號量，下午跟夜間診甚至只有個位數，預約掛號數可謂慘兮兮。還有人曝光自己27號前往做PCR時，醫護人員似乎還比來篩檢的民眾還多。

有網友在PTT的Gossiping板上回文，他5月30日晚上用網路預約查看松山機場篩檢站的門診掛號狀況，發現隔天的上午診只預約掛號36人、下午診6人、夜間診甚至等人「搶頭香」。

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看到這樣的狀況，讓原PO直酸，「目前掛號非常踴躍」、「即將額滿，有需要者請盡速預約」、「僅餘99%可供掛號，不要錯過」、「2000名額，目前剩不到1960，大家要搶要快。」另一位網友也回文，分享自己5月27日時，去做PCR的現場狀況，「掛號時，早中晚各有一個人醫師名，但是現場含工作員實際是遠超過這個人數的。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO酸松機篩檢站「掛號非常踴躍」。（圖／翻攝自PTT）

他表示，自己選的是下午診（12:00-17:00），掛號號碼是30幾號，接著細數現場到底有幾位工作人員，首先入口有一個（幫你肩膀貼綠貼紙+看快篩陽板子），進去也有一個引導填資料的人員，再一個接手帶去醫生看診處。

實際問診時，醫生有三人；看完診到批單處，則有兩個人負責收費；領藥處的部分，原PO因為沒有領藥，忘記到底是三個攤位三個人，還是兩個攤位；再來，發PCR管子的攤位有一個人；最後PCR篩檢站是兩個人，「至少有14個醫護人員綁在這裡。」

另外，《ETtoday新聞雲》於今（1）日上午10點左右，實際查詢三總松山機場社區篩檢暨防疫門診專區，就看到下午診有13人預約，夜診僅1人預約。

▲▼ 。（圖／翻攝自三總預約網站）

▲如果現在掛夜診，就會領到2號序號。（圖／翻攝自三總預約網站）

貼文一出，不少人直批，「真的是浪費醫護人力的醫療資源」、「在那輪值的醫護要空等，也很累，而且浪費人力」、「這種天氣室外還要包這樣」、「工程師不夠，然後一直加開伺服器」、「不讓醫護好好回家休息嗎」、「蚊子篩檢站，笑死」、「6/3都打完了，剩下的分給診所或醫院打，不曉得晚設那個有什麼用」、「不是說量能不足，看起來很足啊！」也有網友表示，「自己查一下各大篩檢站人數都有變少」、「都改成快篩陽……當然沒人想PCR。」

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